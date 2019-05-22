Это может увидеть каждый! В Минске пройдёт переселение акулёнка Академика

Понаблюдать за переселением акуленка Академика может каждый. Об этом рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Марина Шабета, ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук:

В этот четверг переселение акуленка Академика. На данный момент наш акуленок достиг таких размеров, что ему уже тесно в аквариуме и он будет переселен в мобильный океанариум для постоянного места жительства. Переселение акуленка можно будет посмотреть, можно посетить, это открытое мероприятие.