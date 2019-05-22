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Это может увидеть каждый! В Минске пройдёт переселение акулёнка Академика

22 мая 2019 09:15
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Понаблюдать за переселением акуленка Академика может каждый. Об этом рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».   

Марина Шабета, ученый секретарь научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук:
В этот четверг переселение акуленка Академика. На данный момент наш акуленок достиг таких размеров, что ему уже тесно в аквариуме и он будет переселен в мобильный океанариум для постоянного места жительства. Переселение акуленка можно будет посмотреть, можно посетить, это открытое мероприятие.

Это может увидеть каждый! В Минске пройдёт переселение акулёнка Академика-1

Неделя родной природы. Какие мероприятия запланированы?

# События в Минске # калейдоскоп # Марина Шабета # Фотофакт # Человек и животные

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