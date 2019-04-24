Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы

Средний годовой контракт – 400 тысяч долларов. Договор с индийскими партнёрами на 40 миллионов. И это объём производства лишь на 2019. Мобильный сигнализационный комплекс – продукт этой компании – проходит испытания на государственной границе и не только белорусской. Владимир Пилипенко, руководитель компании по разработке и производству радиоэлектронной аппаратуры и оборудования различного назначения, специального программного обеспечения:

Это программное обеспечение, это авторский алгоритм, это знания наших белорусских учёных. Стоимость закладывается именно в интеллектуальной собственности. Это выгодно производить, это выгодно внедрять, это выгодно совершенствовать.

Тем более, что импортные аналоги намного дороже и, по словам разработчиков, большинство отстаёт в развитии минимум на 10 лет. Инициативу Министерства обороны и государственного военно-промышленного комитета воплотили в жизнь. Площадка – Минский технопарк – отсюда налоговые льготы и лучшие условия для бизнеса. Анна Рупенко, заместитель директора Минского городского технопарка:

Ряды пополнило одно из предприятий, которое занимается разработкой и производством радиоэлектронных, оптических, лазерных приборов и систем для научного и производственного назначения. Мы надеемся, что это проект найдёт признание на высоком уровне не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.

Комплекс могут установить и запустить всего два человека, при необходимости, подключить к системе дополнительные средства охраны. Сенсоры регистрируют любые колебания грунта. После, авторские алгоритмы на этом компьютере, по функционалу практически полностью дублирующем чёрный ящик в самолете, фильтруют ложные сигналы. Так вычисляют нарушителя.

Владимир Пилипенко:

Состоит из рабочего места компьютера, линейной и стационарной части. В стационарную часть входит приёмо-передающее устройство вместе с комплектом направленных антенн, которые обеспечивают канал связи до 25 км и линейная часть.

Сейсмические датчики. 6 штук могут закрыть периметр около километра. Комбинированное фотоустройство. А также обрывные и инфракрасные датчики, антенны и батареи.

Это устройство, похожее на бронированный мобильник, позволяет настраивать комплекс и управлять его работой. Одного заряда хватает на 90 часов. Здесь отражаются сигналы о тревогах и фотографии объектов. С такой техникой можно, как говорится: и в огонь, и в воду, и даже под землю.