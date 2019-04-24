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Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы

24 апреля 2019 07:41
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Средний годовой контракт – 400 тысяч долларов. Договор с индийскими партнёрами на 40 миллионов. И это объём производства лишь на 2019. Мобильный сигнализационный комплекс – продукт этой компании – проходит испытания на государственной границе и не только белорусской. 

Владимир Пилипенко, руководитель компании по разработке и производству радиоэлектронной аппаратуры и оборудования различного назначения, специального программного обеспечения:
Это программное обеспечение, это авторский алгоритм, это знания наших белорусских учёных. Стоимость закладывается именно в интеллектуальной собственности. Это выгодно производить, это выгодно внедрять, это выгодно совершенствовать.

Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы-1

Тем более, что импортные аналоги намного дороже и, по словам разработчиков, большинство отстаёт в развитии минимум на 10 лет. Инициативу Министерства обороны и государственного военно-промышленного комитета воплотили в жизнь. Площадка – Минский технопарк – отсюда налоговые льготы и лучшие условия для бизнеса.  

Анна Рупенко, заместитель директора Минского городского технопарка:
Ряды пополнило одно из предприятий, которое занимается разработкой и производством радиоэлектронных, оптических, лазерных приборов и систем для научного и производственного назначения. Мы надеемся, что это проект найдёт признание на высоком уровне не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.  

Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы-4

Комплекс могут установить и запустить всего два человека, при необходимости, подключить к системе дополнительные средства охраны. Сенсоры регистрируют любые колебания грунта. После, авторские алгоритмы на этом компьютере, по функционалу практически полностью дублирующем чёрный ящик в самолете, фильтруют ложные сигналы. Так вычисляют нарушителя.   

Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы-7

Владимир Пилипенко:
Состоит из рабочего места компьютера, линейной и стационарной части. В стационарную часть входит приёмо-передающее устройство вместе с комплектом направленных антенн, которые обеспечивают канал связи до 25 км и линейная часть.   

Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы-10

Сейсмические датчики. 6 штук могут закрыть периметр около километра. Комбинированное фотоустройство. А также обрывные и инфракрасные датчики, антенны и батареи.      

Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы-13

Это устройство, похожее на бронированный мобильник, позволяет настраивать комплекс и управлять его работой. Одного заряда хватает на 90 часов. Здесь отражаются сигналы о тревогах и фотографии объектов. С такой техникой можно, как говорится: и в огонь, и в воду, и даже под землю.     

Устройство, похожее на бронированный мобильник. Уникальную сигнализационную систему разработали белорусы-16

Правильная установка комплекса и надёжная защита гарантирована. Техника распознаёт любого рода нарушителей: людей, автомобили, низколетящие вертолёты и самолёты. Помимо государственного рубежа, система подходит для охраны нефтепровода, детского лагеря и коттеджа.  

# Технологии # Наука # Владимир Пилипенко # Анна Рупенко # Фотофакт # Технологии

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