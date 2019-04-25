Как стать PR-специалистом в Беларуси? Рассказывает Ирина Сидорская

В этом году кафедра технологий коммуникаций и связей с общественностью факультета журналистики БГУ отпразднует свое 20-летие. В свое время специалисты кафедры стали первопроходцами в этом деле, основываясь только на личном опыте и знаниях, они выстроили четкую систему преподавания, и за два десятка лет кафедра подготовила сотню выпускников, которые знают о PR все.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ – Ирина Сидорская.

Вы стояли у старта появления кафедры. Не страшно было начинать фактически с нуля? Понятно, что где-то был уже какой-то опыт, но пока его нет за своими плечами.

Ирина Сидорская, заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ:

Его ни у кого не было в Беларуси. Да, немножко было страшно, но было интересно. Нам очень повезло, я считаю, что это действительно везение, когда можно начинать выстраивать с нуля так, как ты считаешь нужным. Ведь наоборот, чаще получается, что ты приходишь в уже готовую систему и можешь поменять там совсем немного. Здесь получилось, что мы могли реализовать свои самые смелые идеи, свое видение – это очень здорово!