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Как стать PR-специалистом в Беларуси? Рассказывает Ирина Сидорская

25 апреля 2019 12:22
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В этом году кафедра технологий коммуникаций и связей с общественностью факультета журналистики БГУ отпразднует свое 20-летие. В свое время специалисты кафедры стали первопроходцами в этом деле, основываясь только на личном опыте и знаниях, они выстроили четкую систему преподавания, и за два десятка лет кафедра подготовила сотню выпускников, которые знают о PR все.   

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ – Ирина Сидорская.   

Вы стояли у старта появления кафедры. Не страшно было начинать фактически с нуля? Понятно, что где-то был уже какой-то опыт, но пока его нет за своими плечами.   

Ирина Сидорская, заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ:
Его ни у кого не было в Беларуси. Да, немножко было страшно, но было интересно. Нам очень повезло, я считаю, что это действительно везение, когда можно начинать выстраивать с нуля так, как ты считаешь нужным. Ведь наоборот, чаще получается, что ты приходишь в уже готовую систему и можешь поменять там совсем немного. Здесь получилось, что мы могли реализовать свои самые смелые идеи, свое видение – это очень здорово!

Как стать PR-специалистом в Беларуси? Рассказывает Ирина Сидорская-1

Вы свое видение ведь на чем-то основывали?      

Ирина Сидорская:
Да. Эта специальность шла по европейской программе «TEMPUS», у нас были стажировки в вузах Великобритании, Испании и Франции. Однако европейские партнеры не навязывали своего видения, они показывали свои программы и говорили: «А вы должны сделать так, как будет хорошо в вашем университете, в вашей стране».   

Как вам удалось убедить нашего человека, что Public Relations – это очень важно и нужно?  

Ирина Сидорская:   
Я даже помню, когда я пришла работать в конце 90-х годов на факультет, мне сказали, что будет создаваться новая кафедра и в том числе нужно вести Public Relations, и я стою и думаю, а что это такое?! Но, слава Богу, уже был интернет, и уже можно было все посмотреть. Я помню, что наши первые студенты, которые у нас учились, они так и говорили: «Объясните, чтобы я мог или могла объяснить бабушке и дедушке, чем я буду заниматься, чем важна моя специальность?».

Больше фактов о специальности – в видеоматериале. 

# Образование в Беларуси # Наука # Ирина Сидорская # Фотофакт

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