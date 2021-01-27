«Наши учёные участвуют в создании каталога антарктических видов растений». Какие ещё задачи поставлены перед полярниками в 13-ой экспедиции

Хрустальные замки, белоснежные перины и необычайной красоты северное сияние нередко являются в сновидениях покорителям самой южной точки Земли. Антарктида – это тот случай, когда увидев однажды – невозможно забыть. За разгадку природы белорусские полярники взялись еще полвека назад. А в декабре 20-го на континент отправилась 13-ая экспедиция времен независимой Беларуси. О ее задачах узнали у директора Республиканского центра полярных исследований Владимира Рыжикова.

Владимир Рыжиков, директор Республиканского центра полярных исследований:

Поставлен ряд научных задач – это связано в первую очередь с геофизическими исследованиями (продолжение работ в рамках государственной программы), биологическими исследованиями – оценка ресурсов акватории Южного океана, экологическими исследованиями, связанными с воздействием человека на окружающую среду. Регулярные исследования, которые необходимы и обязательны для нашей страны.

За тысячи километров от Синеокой у горы Вечерняя на побережье моря Космонавтов расположилась белорусская станция – особое достижение. Ведь своим, так сказать, клочком земли в Антарктиде может похвастать не каждая страна. Предметом для гордости служит также ряд научных открытий и диссертаций, увидевших свет за годы полярных исследований.

Владимир Рыжиков:

Это связано с исследованием микроорганизмов в Антарктиде, которое имеет уже практический эффект, эти микроорганизмы используются в препаратах для защиты растений. По оценке биологических ресурсов тоже достаточно хорошие результаты. Наши ученые участвуют в создании каталога антарктических видов растений. Это связано с лишайниками, мхами, которые произрастают в Антарктиде, связано с оценкой геофизических исследований, с оценкой минерального состава.

Научный десант нынешнего «призыва» состоит из десяти специалистов: это биологи, экологи, физики, геологи, технический персонал и даже программисты. Новшество этой экспедиции – личный повар. Меню полярников не хуже спортсменов – сплошные минералы и витамины. Продукты закупают в Африке, особое внимание – питью: вода в Антарктиде бедна на минеральные соли.

На условия проживания жаловаться не приходится. Белорусская станция – это система модулей со спутниками связи, лабораториями и персональными апартаментами. Отправиться в такое путешествие желающих много, но отбор суров.

Владимир Рыжиков:

Один из самых главных критериев при отборе – физическое здоровье. Во-вторых, психологическая совместимость в коллективе, поскольку это как отправлять людей в космос, замкнутое пространство, маленький коллектив и поэтому необходимо, чтобы были малоконфликтные люди.