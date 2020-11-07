Директор Института ЖКХ НАН Беларуси: «Хотим, чтобы к 2025 году все жители Минска были обеспечены артезианской водой»

Вадим Китиков, директор Института ЖКХ Национальной академии наук, доктор технических наук:

Вы знаете, действительно в столице, в нашем родном Минске, сегодня 70 процентов, наверное, немного больше, абонентов наших, граждан обеспечены артезианской питьевой водой. Это большое благо. Есть программа, она уже утверждена правительством, чтобы к 2025 году полностью все жители Минска были обеспечены артезианской водой. Вот это главная задача. В этой связи наука считает, что это надо выполнить, потому что по качеству той воды, которая из артезианских источников, невозможно подменить каким-то другим, лучше качеством. Тем не менее в этом направлении, конечно, работает целый ряд организаций Национальной академии наук. Это и Институт общей и неорганической химии, это и Институт физико-органической химии, это и Научно-практический центр по материаловедению и другие. Над тем, чтобы обеспечить в конкретно заданных условиях чистую, качественную воду даже там, где она при подъеме из подземных источников страдает. Вы знаете, у нас вопрос избыточного железа. Вы знаете, что у нас есть и марганец, а для других регионов за пределами Минска есть и гумат железа, и другие. Поэтому ученые с этим работают. Что касается минчан, то я думаю, что мы сможем их скоро поздравить, когда состоится этот охват 100 процентов.

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