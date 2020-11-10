Может помочь пациентам с туберкулёзом, гепатитом С, раком, различными видами аллергии. Уникальный биочип создали белорусские учёные

Маленькая микроплата, размером чуть меньше квадратного сантиметра, которая способна отслеживать импульсы и сигналы, поступающие в мозг. Именно такую разработку создали белорусские учёные. Уже сегодня в медицине ей предрекают едва ли не первое место в определении диагноза.

Светлана Пашкевич, заведующая лабораторией нейрофизиологии Института физиологии Национальной академии наук Беларуси:

Все сигналы окружающего мира, которые воспринимают наши органы чувств, превращаются в электричество, которое генерируют наши нейроны. И благодаря этому любая электроника, которая окажется дружественной для нас, которая может длительное время находиться в организме, не нанося нам вреда, может быть размещена для того, чтобы восполнить утраченные функции.

Биочип выполняет разные функции – помогает медикам и учёным выяснить причины инфекционных заболеваний и участвует в разработке схем лечения выявленных нарушений. Светлана Пашкевич:

Это герметичная камера, в которую можно поместить культуры клеток, например, нейронов, и поместить чип. Вот здесь он заметен. Затем он герметично закрывается и с помощью специальных трубочек подается питательный раствор. Таким образом культура может достаточно долго жить, развиваться, и мы можем увидеть рост не просто клеточных элементов, но и нейронных сетей.

Стоит понимать, что перед попаданием под кору человеческого мозга биочип подвергают серьезным испытаниям. Всё происходит безопасно и аккуратно. Учёные отбирают добровольцев и при помощи современных аппаратов работают над излечением тестируемых. Светлана Пашкевич:

Бывают ситуации, когда животные заболевают, и здесь обязательно нужно им помочь, их нужно вылечить. Я думаю, что в первую очередь вот такие технологии можно будет применять в ветеринарии, их также можно использовать для пациентов, которым нельзя помочь другим способом. Это люди, у которых, наверное, никакой надежды уже нет, такое, к сожалению, бывает.

Перспектива у биочипа внушающая – этот «умный доктор» в ближайшем будущем может помочь пациентам с туберкулёзом, гепатитом С, раком, различными видами аллергии. Светлана Пашкевич:

В головном мозге могут присутствовать не только нейроны, но и другие клетки, например, глиальные клетки, также клетки иммунной системы, клетки крови. И для того, чтобы ничего не повредить, мы должны создать такой чип, который не будет отторгаться, который будет восприниматься как естественный. Почему в настоящее время эта техника не так распространена у нас и мы стараемся пока её не внедрять в клинику? Потому что такого идеального чипа пока ещё нет.