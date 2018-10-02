«Мы делаем прибор для снятия размера клапана сердца». Показываем, как при помощи 3D-печати создаются предметы

Что нужнодля того, чтобы создать автомобиль? А уникальную скульптуру? Или, скажем, искусственный орган человека? В современном мире – одно устройство. Пожалуй, каждый слышал о 3D-принтерах. Возможности этих механизмов практически безграничны.

Один из немногих столичных профи трехмерной печати – Антон Нацевский. Предприниматель уверен, в ближайшем будущем 3D-технологии станут неотъемлемой частью любой сферы. От промышленности до космоса.

Антон Нацевский, учредитель фирмы 3D-печати:

Один из последних проектов – мы делаем прибор для снятия размера клапана сердца из биосовместимых материалов, своеобразной формы, трудный в производстве, но легкий в 3D-печати.

Принтеры отличаются по типу, технологии создания материалов и, конечно же, цене. Самые бюджетные обойдутся в несколько сотен белорусских рублей, эксклюзивные модели доходят и до нескольких миллионов. Впрочем, принцип работы у них будет одинаковый.

Антон Нацевский:

Материал разогревается, пластик выдавливается через сопло и слой за слоем наносится на модель, которая постепенно растет и охлаждается, чтобы материал застывал.

Нейлон, дерево, керамика, металл. В зависимости от назначения для каждого прототипа нужен конкретный материал, а чаще всего понадобится их сочетание. Кстати, перед печатью любой модели придется обзавестись электронным шаблоном. И здесь выбор за вами – нарисовать самому, скачать в сети, либо отсканировать готовый образец. Кирилл Кислицын, инженер-конструктор фирмы 3D-печати:

После того, как деталь установлена, мы сканируем ее на 360 градусов, потихоньку переворачивая. Потом деталь совмещается и мы получаем облако точек, по этому облаку точек я строю трехмерную модель с размерами уже.

Несмотря на стремительный рост популярности и очевидные плюсы, у технологии все же есть свои нюансы. Один из главных недостатков трехмерной печати – время изготовления. Например, на создание вот этого киногероя понадобилось аж 80 часов. А еще около 700 грамм пластика и деревянной стружки.

Основные заказчики 3D-продукции в Беларуси – конструкторские отделы предприятий. Ведь с помощью таких технологий можно дать жизнь самой невероятной разработке. Но все же самые оригинальные запросы поступают от креативных обывателей. Виктория Зохно, директор креативного агентства:

Популярность набирают фигурки молодоженов в 3D, даже кольца сейчас стали применять, правда, это достаточно редко, но попадаются такие пары, которые заказывают.