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«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая

27 сентября 2018 07:21
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Юрий Гагарин полетел в космос 57 лет назад. С тех пор на околоземной орбите побывали 555 жителей планеты. Став примером для миллионов, он доказал, человек может всё. Ежедневно Землю опоясывают 6 000 искусственных спутников. Скоро их станет ещё больше: покорять Вселенную готовится первый белорусский университетский аппарат.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-1

Владимир Саевников, научный руководитель Центра аэрокосмического образования БГУ:
Это, по сути дела, летающая учебно-научная лаборатория. Готовиться специалисты должны не по учебникам, а на определённом высокотехнологичном оборудовании.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-4

От идеи, постановки научных задач и разработки, до непосредственного запуска. После установки связи с лабораторией данные остаётся расшифровать и передать их конкретным пользователям.

Владимир Саевников:
Надеемся принимать данные из целевой аппаратуры. Будем передавать снимки с этого аппарата. Туда входит радиационный спектрометр, который определяет радиационный фон. Разработан ряд определённых экспериментов, связанных с навигацией аппарата.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-7

Наладить связь с космосом может каждый, при том, не вставая с дивана. Если под рукой у студентов целая радиостанция, любителям достаточно ноутбука и переделанного телевизионного приёмника.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-10

Владимир Боев, корреспондент СТВ:
Так выглядит модель университетского спутника в натуральную величину. Само устройство хранится в кейсе с отличной изоляцией, ведь навредить прибору способна даже пылинка. Под воздействием космической радиации она может прожечь корпус и вывести спутник из строя.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-13

Скрупулёзное отношение ко всем этапам создания на Земле спасает от форс-мажоров за границей атмосферы. Педагоги уверяют, непредвиденных ситуаций в этом случае быть не должно. Прежде чем собрать аппарат, студенты разработали не один десяток макетов.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-16

Александр Спиридонов, старший преподаватель кафедры физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Изучают здесь специфику работы бортового компьютера космического аппарата, могут тестировать радиокомплекс, бортовой компьютер, системы энергоснабжения космического аппарата.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-19

Свою лепту в создание пока единственного в стране университетского спутника внёс и Вячеслав. Студент 4 курса проектировал трёхмерные изображения аппарата. Сегодня парень создаёт части наземного комплекса, принимающего сигнал.

Вячеслав Евчик, младший сотрудник кафедры физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
На этом экране можно увидеть 3D-модель детали для соединений в антенне. На этом экране можем видеть графический интерфейс управления.

«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая-22

Запускать белорусский спутник будут в Китае. Старт запланирован на конец октября.

# Наука # Наука # Фотофакт # Изобретения

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