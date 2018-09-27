«Летающая учебно-научная лаборатория». Показываем модель спутника БГУ, который запустят в космос из Китая

Юрий Гагарин полетел в космос 57 лет назад. С тех пор на околоземной орбите побывали 555 жителей планеты. Став примером для миллионов, он доказал, человек может всё. Ежедневно Землю опоясывают 6 000 искусственных спутников. Скоро их станет ещё больше: покорять Вселенную готовится первый белорусский университетский аппарат.

Владимир Саевников, научный руководитель Центра аэрокосмического образования БГУ:

Это, по сути дела, летающая учебно-научная лаборатория. Готовиться специалисты должны не по учебникам, а на определённом высокотехнологичном оборудовании.

От идеи, постановки научных задач и разработки, до непосредственного запуска. После установки связи с лабораторией данные остаётся расшифровать и передать их конкретным пользователям. Владимир Саевников:

Надеемся принимать данные из целевой аппаратуры. Будем передавать снимки с этого аппарата. Туда входит радиационный спектрометр, который определяет радиационный фон. Разработан ряд определённых экспериментов, связанных с навигацией аппарата.

Наладить связь с космосом может каждый, при том, не вставая с дивана. Если под рукой у студентов целая радиостанция, любителям достаточно ноутбука и переделанного телевизионного приёмника.

Владимир Боев, корреспондент СТВ:

Так выглядит модель университетского спутника в натуральную величину. Само устройство хранится в кейсе с отличной изоляцией, ведь навредить прибору способна даже пылинка. Под воздействием космической радиации она может прожечь корпус и вывести спутник из строя.

Скрупулёзное отношение ко всем этапам создания на Земле спасает от форс-мажоров за границей атмосферы. Педагоги уверяют, непредвиденных ситуаций в этом случае быть не должно. Прежде чем собрать аппарат, студенты разработали не один десяток макетов.

Александр Спиридонов, старший преподаватель кафедры физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Изучают здесь специфику работы бортового компьютера космического аппарата, могут тестировать радиокомплекс, бортовой компьютер, системы энергоснабжения космического аппарата.

Свою лепту в создание пока единственного в стране университетского спутника внёс и Вячеслав. Студент 4 курса проектировал трёхмерные изображения аппарата. Сегодня парень создаёт части наземного комплекса, принимающего сигнал. Вячеслав Евчик, младший сотрудник кафедры физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

На этом экране можно увидеть 3D-модель детали для соединений в антенне. На этом экране можем видеть графический интерфейс управления.