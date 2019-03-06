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Мобильный навигатор для людей с ограниченными возможностями. Какие ещё проекты предлагают на конкурс «100 идей для Беларуси»

06 марта 2019 08:49
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В конце февраля подвели итоги республиканского молодёжного конкурса «100 идей для Беларуси». Финал был жарким! За победу сражались 107 проектов. Эксперты оценивали актуальность и новизну идеи, её практическую значимость, а также то, насколько реально реализовать инновационный проект после конкурса.

Мобильный навигатор для людей с ограниченными возможностями. Какие ещё проекты предлагают на конкурс «100 идей для Беларуси»-1

В этот раз по итогам защиты определили 20 победителей конкурса сразу в десяти номинациях.

Конкурс «100 идей для Беларуси» направлен на мотивацию и развитие молодёжного изобретательства. Конкурс аккумулирует лучшие инновационные идеи в различных сферах и способствует их продвижению.

Мобильный навигатор для людей с ограниченными возможностями. Какие ещё проекты предлагают на конкурс «100 идей для Беларуси»-4

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор проекта «Fuzzy-регуляторы» – Ксения Терещенко, автор проекта «Мехатронная станция на базе ATMEGA-2560» – Артем Новиков и куратор конкурса, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» – Олег Дикун.

Какие были интересные проекты в этом году?

Олег Дикун, куратор конкурса «100 идей для Беларуси», второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Если говорить про этот год, очень много интересных проектов. Это, в принципе, все проекты, которые вышли в финал, это более 100 проектов. Они все были интересные и у каждого была своя изюминка, но мне больше всего запомнился мобильный навигатор для людей с ограниченными возможностями. Это уникальная вещь, которая позволяет этим людям упростить жизнь.

Мобильный навигатор для людей с ограниченными возможностями. Какие ещё проекты предлагают на конкурс «100 идей для Беларуси»-7

# БРСМ # Наука # Ксения Терещенко # Артем Новиков # Олег Дикун # Фотофакт

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