Белоруска сделала фитолампу из пластиковых бутылок. Показываем, как она работает

Юная изобретательница из столичного колледжа соорудила фитолампу. Это настоящая находка: ведь чудо-новинка помогает экономить энергию и даже ускоряет рост растений. На воплощение такой задумки девушке понадобилось всего пару дней, немного фантазии и двадцать белорусских рублей.

Александра Курневич, студентка третьего курса УО «Минский государственный колледж электроники»:

Есть такой режим, как ночник – он горит только в ночное время суток, при свете он гаснет. Больше всего убил вот этот цветок. Он сделан из пластиковых бутылок, тут порядка десяти пластиковых бутылок. Я просто покупала воду и заставляла своих одногруппников пить.

На счету у Саши ещё несколько удивительных проектов и невероятное стремление чинить, разбирать на детали всё, что только попадёт под руку. На втором курсе из двух кусков пластика и платы с процессором она собрала умную машинку. Таким авто можно управлять с мобильного телефона. Чтобы украсить интерьер, сделала светодиодный куб и светильник в виде крыльев бабочки. Потом в копилку изобретений попали электрошокер и лабораторный блок питания.

Александра Курневич:

Мама пыталась книжки по этикету читать, а я и мой друг в гараж к отцу пошли смотреть, как там в машине колодки тормозные менять. Когда что-то дома ломается, мы советуемся, что сломалось, что было причиной поломки.

Эта хрупкая леди с неженскими увлечениями буквально переписала историю специальности «Мехатроника»: стала первой девушкой, которая вступила в мужскую профессию. Сегодня в группе среди 25 мальчишек она – единственная представительница прекрасного пола. Владимир Дышко, студент третьего курса УО «Минский государственный колледж электроники»:

Я был удивлен, когда она поступила именно в наш колледж. Я не ожидал, что именно на мою специальность поступит девушка. Иногда она даже помогает по моей работе. Не совсем я справляюсь с тем, с чем она может справиться.

Никита Вербицкий, студент третьего курса УО «Минский государственный колледж электроники»:

Я сначала думал, что ей будет тяжело с нами, чтобы именно копаться с проводами, с контроллерами. Как показала практика, что Саша достаточно интересная, общительная и может быстро схватывать материал. По протоптанной дорожке следом за Сашей последовали ещё несколько смелых изобретательниц. В этом учебном году на специальность «Мехатроника» было зачислено две девушки. К слову, это сравнительно новая область науки и техники. Работники данной сферы создают машины и системы с компьютерным управлением, устраняют поломки в автоматизированных линиях.

Александр Пугач, заведующий ресурсным центром УО «Минский государственный колледж электроники»:

Самое главное – практические её навыки, они совершенствуются, что очень важно для мехатроника. То, что она создавала проекты – это начальные проекты. Дальше они начали дисциплины такие, как программирование, а четвёртый курс у них пойдёт мехатронное оборудование.