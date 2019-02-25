Прямой эфир

Школьники придумали робота, которые отличает спелую клубнику от неспелой

25 февраля 2019 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минский школьник одержал победу в Балтийском научно-инженерном конкурсе, его проект был признан лучшим в экологической секции. А ещё молодому человеку вручили главную премию конкурса: «Совершенство, как надежда».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения – Иван Русских и победитель Балтийского научно-инженерного конкурса – Тимофей Федоров.

Какая работа вам больше всего понравилась?

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Конкурс интересен тем, что там можно найти работы, которые находятся на стыке различных ислледовательских областей. Вот мне очень понравилась работа в секции «Робототехника», она позволяет вести сельское хозяйство гораздо эффективнее и гораздо экологичнее. Если мы внедрим эту технику, то оно станет ещё более эффективнее. Они придумали робота, который может отличать спелую клубнику от неспелой. И отмечать те клубничины, которые необходимо брать. Поэтому эффективность производства клубники становится сразу же выше.

Школьники придумали робота, которые отличает спелую клубнику от неспелой-1

Что является основной темой твоей работы?

Тимофей Федоров, победитель Балтийского научно-инженерного конкурса:
Я представлял почвеннные бактерии, способные очищать земли от остаточных количеств гербицидов, в частности мазитопира. Это действующее вещество многих гербицидов, которые сохраняются в почве до двух лет. Это является основной проблемой, которую мы решали.

# Изобретения # Наука # Иван Русских # Тимофей Федоров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где в Минске можно обучить школьника безопасности в Интернете?
20 февраля 2019 07:41

Где в Минске можно обучить школьника безопасности в Интернете?

Белоруска сделала фитолампу из пластиковых бутылок. Показываем, как она работает
06 февраля 2019 10:00

Белоруска сделала фитолампу из пластиковых бутылок. Показываем, как она работает

Быстро протестировать кровь на глюкозу, а металл – на качество. Показываем новые изобретения белорусских учёных
28 января 2019 07:51

Быстро протестировать кровь на глюкозу, а металл – на качество. Показываем новые изобретения белорусских учёных