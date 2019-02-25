Школьники придумали робота, которые отличает спелую клубнику от неспелой

Минский школьник одержал победу в Балтийском научно-инженерном конкурсе, его проект был признан лучшим в экологической секции. А ещё молодому человеку вручили главную премию конкурса: «Совершенство, как надежда».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения – Иван Русских и победитель Балтийского научно-инженерного конкурса – Тимофей Федоров.

Какая работа вам больше всего понравилась?

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Конкурс интересен тем, что там можно найти работы, которые находятся на стыке различных ислледовательских областей. Вот мне очень понравилась работа в секции «Робототехника», она позволяет вести сельское хозяйство гораздо эффективнее и гораздо экологичнее. Если мы внедрим эту технику, то оно станет ещё более эффективнее. Они придумали робота, который может отличать спелую клубнику от неспелой. И отмечать те клубничины, которые необходимо брать. Поэтому эффективность производства клубники становится сразу же выше.