Где в Минске можно обучить школьника безопасности в Интернете?

Вопрос защиты личных данных сегодня стоит очень остро, ведь виртуальный мир активно интегрируется в реальный. И как показывает практика, дети – самая уязвимая категория пользователей всемирной паутины. Как избежать мошенников и уметь им противостоять? В Академии информатики при БГУИР всем подросткам предложили пройти курсы по кибербезопасности.

Виталий Гарбуз, заместитель директора Академии информатики для школьников при БГУИР:

В рамках академии кроме того, что мы изучаем основы программирования, компьютерную графику, робототехнику, 3D-графику, мы ввели новый курс для детей – «Кибербезопасность». Это актуальная тема, кроме нас пока в Беларуси и в Минске никто этим не занимался. Сейчас любой ребёнок увешан гаджетами, свои данные передаёт. Чтобы как-то оградить эту категорию атак, мы анонсировали эти курсы.

Курс рассчитан на 2,5 месяца. За 40 учебных часов, школьники 8-11 классов могут пройти два этапа обучения на выбор: базовый и углублённый.

Тимофей Борботько, заведущий кафедрой защиты информации БГУИР:

Базовый уровень – безопасность персональных данных. Парольная защита, каким образом она организуется, что нужно делать для того, чтобы это было надёжно, также рассматриваются вопросы подключения к сетям передачи данных.

Те, кто успешно прошёл базовый, могут перейти к изучению углублённого курса «Безопасность информационных сетей». Эти уникальные навыки, которыми владеют ведущие IT-специалисты различных компаний: контроль безопасности Wi-Fi и анализ трафика, передаваемого между клиентом и сервером.

Тимофей Борботько:

Мы говорим не просто про теоретическое обучение, большая часть программы – практические навыки, которые человек будет получать. Вторая задача – это поиск заинтересованной молодёжи для того, чтобы они продолжили обучение в нашем университете по специальности «Информационная безопасность».

Создатели спецкурса рассказывают, что даже при онлайн-покупках, при обмене файлами в Сети мы ставим наши персональные данные под угрозу. Нередко они могут быть перехвачены злоумышленниками в корыстных целях. Именно поэтому в некоторых европейских странах уже вступил в силу общий регламент защиты данных, несоблюдение которого влечёт за собой большие финансовые потери: штраф до 20 миллионов евро.

Алексей Охрименко, директор Академии информатики для школьников при БГУИР:

Республика Беларусь, находясь в центре Европы, являясь участником многих международных проектов, интеграционных объединений, должна следовать тем тенденциям, которые в мире существуют. Ресурсы огромные, насыщены огромным количеством информации. И тот поток информационных каналов настолько огромен, что человеческий мозг не в состоянии переварить эти потоки информации, а детский мозг тем более.