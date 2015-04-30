Уникальные снимки Плутона передал на Землю аппарат New Horizons

Новости США. Уникальные фотоснимки Плутона передал на Землю американский космический аппарат New Horizons, отправленный NASA к границам Солнечной системы в 2006 году.

Фотографии были сделаны в первой половине апреля с помощью специальной фотокамеры, установленной на 450-килограммовом зонде, с расстояния 113 млн км.

Джон Грансфелд, помощник директора NASA по научным вопросам:

По мере приближения аппарата к Плутону мы начинаем замечать интригующие детали, подобные яркому пятну рядом с видимым полюсом этой загадочной планеты.



Как считает Грансфелд, на снимке может быть запечатлена ледяная полярная шапка. На других изображениях удалось разглядеть самый большой спутник Плутона – Харон, а те, четыре, что размером поменьше, пока «остались за кадром».