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Уникальные снимки Плутона передал на Землю аппарат New Horizons

30 апреля 2015 09:52
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Новости США. Уникальные фотоснимки Плутона передал на Землю американский космический аппарат New Horizons, отправленный NASA к границам Солнечной системы в 2006 году.

Фотографии были сделаны в первой половине апреля с помощью специальной фотокамеры, установленной на 450-килограммовом зонде, с расстояния 113 млн км.

Джон Грансфелд, помощник директора NASA по научным вопросам:
По мере приближения аппарата к Плутону мы начинаем замечать интригующие детали, подобные яркому пятну рядом с видимым полюсом этой загадочной планеты.

Как считает Грансфелд, на снимке может быть запечатлена ледяная полярная шапка. На других изображениях удалось разглядеть самый большой спутник Плутона – Харон, а те,  четыре, что размером поменьше, пока «остались за кадром».

Уникальные снимки Плутона передал на Землю аппарат New Horizons -1

Алан Стерн, сотрудник Юго-западного исследовательского института, штат Колорадо:
Удивительно наблюдать, как Плутон, который кажется точкой, когда мы смотрим на него с Земли, приобретает конкретные очертания прямо на наших глазах. Первые подробные снимки этой планеты показывают, что она имеет сложную поверхность.

Передав уникальные данные о планете и ее спутниках, New Horizons продолжит свою миссию и направится к другим объектам в поясе Койпера.

# Космос # Фотофакт # Наука # Джон Грансфелд

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