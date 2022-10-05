Русло реки Случь начали чистить местные коммунальщики

Новости Беларуси. Слуцкие коммунальщики приступили к очистке русла реки Случь. Это участок протяженностью больше 10 километров – от деревни Вынищи до Рудни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его специалисты выбрали неслучайно. Норма заиления здесь существенно превышена, из-за чего увеличивается уровень воды. А это создает неудобства в зимний период. Вода после таяния снегов или сильных ливней плохо сходит с полей сельхозпредприятий, расположенных поблизости. Как следствие, земля не эксплуатируется в полной мере. Работы по очистке реки выполняются механическим способом, при помощи специального автотранспорта, который убирает заросли, иловые отложения и посторонний мусор.

Кристина Алешко, заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ:

Работы выполняются собственными силами КУП «Слуцкое ЖКХ». Однако в текущем году на участке по очистке городского пляжа и берегу реки Бычок по улице Ленина были выполнены работы с привлечением ГУП «Слуцкое ПМС». На данный момент производится также очистка реки, и работы будут возобновлены в 2023 году.