Лукашенко — Русецкому: Нагородили заборов из ваших степеней, званий, и только знают одно — доплатить за степень, за звание

Добиться положительного сальдо торгового баланса в 1,5 миллиарда долларов — такую задачу поставил сегодня президент Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в постоянно действующем семинаре руководящих работников госорганов.

Сегодня во Дворце Республики в первой половине дня с докладами выступили руководители министерств, ведомств и организаций. Первым вышел на трибуну председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси.

Анатолий Русецкий, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Целесообразно было бы формировать заказ не только за счёт республиканского бюджета, но также и за счёт местных бюджетов. Сегодня часто видим, что даже мётлы покупаем импортные. На наш взгляд, необходимо вернуться к незаслуженно забытому показателю роста объемов товаров народного потребления. Мы также предлагаем ввести, если не с этого, то со следующего года, показатель снижения импортоёмкости валового регионального продукта и валового внутреннего продукта.

Александр Лукашенко:

Какова роль и место академии наук в процессе импортозамещения?

Анатолий Русецкий:

Академия наук занимается координацией научных исследований, разработкой и созданием продукции, которая будет осваиваться на наших предприятиях. Все эти работы выполняются в рамках комплексных целевых программ, которые сформированы по отраслям.

Александр Лукашенко:

Не надо на меня обижаться, я ведь не для себя требую — я требую для страны. Пора ученым пошевелиться и не просто носить шильды академиков, членов-корреспондентов, докторов, профессоров, кандидатов наук. Хватит, нагородили заборов из ваших степеней, званий, и только знают одно — доплатить за степень, за звание. Сколько можно доплачивать? Давайте результат, мы будем платить за конкретную работу.

С докладами также выступили министры торговли и промышленности, руководители ряда концернов и крупных предприятий. Так, глава промышленного ведомства Дмитрий Катеринич предложил создать в республике уполномоченный экспортный банк, который будет продвигать сложную техническую продукцию на внешние рынки. Прозвучал также и ряд других идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

Предлагается внести соответствующие дополнения в указ с целью предоставления возможности руководителям организаций осуществлять выплату ежемесячного вознаграждения работникам в процентном отношении от роста положительного сальдо внешней торговли либо снижения импортоёмкости производимой продукции.

Александр Лукашенко:

Переведи на русский язык.

Дмитрий Катеринич:

Платить конструкторам, разработчикам — тем, кто участвует в импортозамещении — какую-то часть от того, что они сэкономили на импорте. То есть, сэкономили — какую-то часть на стимулирование направили.

Александр Лукашенко:

А мы можем эту часть чётко вычленить или потом за счёт приписок будем платить? Но если это поддаётся железному учёту, на это надо идти, это хорошая мера. Пускай люди получат деньги за это.