Белорусский космический спутник, запуск которого запланирован на первое полугодие 2012 года, в первую очередь будет наблюдать за безопасностью страны

Новости Беларуси. Депутаты единогласно голосуют за ратификацию белорусско-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. И, по сути, дают старт интенсивному развитию этой отрасли в нашей стране. К примеру, той же промышленности.

Уже сейчас сумма заключенных белорусскими предприятиями контрактов в России – свыше 1 миллиарда российских рублей. В целом, портфель заказов по космической тематике на ближайшие годы оценивается в 6 миллиардов российских рублей.

Владимир Зданович, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Будет способствовать, во-первых, укреплению национальной безопасности Республики Беларусь, во-вторых, повышению авторитета на международном уровне, в-третьих, даст возможность к открытию новых производств.

Один из совместных проектов вот-вот выйдет на орбиту. Запуск белорусского спутника планируют на первое полугодие 2012-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К приему информации здесь, на родине, уже все готово.

В центре Минска находится комплекс приема данных дистанционного зондирования земли. Сегодня здесь получают информацию сразу с нескольких спутников и преимущественного метеорологического характера. Но это пока. Уже совсем скоро с запуском своего спутника работы прибавится.

Здесь признаются: снимки не очень хорошего качества, потому много информации они не дают. Чтобы получить хорошую картинку, нужно платить деньги. Так что свой спутник сэкономит значительную сумму.

Валерий Гучек, начальник отдела приема данных дистанционного зондирования земли НАН Беларуси:

Если вы хотите получить профессиональную информацию, вам нужно ее купить.

В первую очередь аппарат будет наблюдать за безопасностью страны. Пожары и паводки из космоса видны идеально. Геологи точно узнают, где именно скрыты полезные ископаемые.

Уже известно: месторождения золота, алмазов и нефти на территории Беларуси можно определить из космоса. Таким образом, специалисты уже выявили целый ряд нефтеперспективных участков. Аграрии с помощью космических технологий смогут прибавить в урожаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гучек, начальник отдела приема данных дистанционного зондирования земли НАН Беларуси:

Интенсивность роста в том или ином районе вам позволит принимать какие-то решения, чтобы повысить урожайность.

Несомненно, с запуском спутника наступит новая эра – эра новых исследований. Причем не только самого космоса, но и недр земли.