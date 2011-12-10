Первый в Беларуси научно-технологический парк открылся в Гомеле

Новости Беларуси, Гомель. Региональный инкубатор для инновационного бизнеса занял сразу несколько этажей офисного центра. Новый субъект инновационной структуры создан на базе свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».

На момент официального открытия в технопарке уже 8 резидентов. Фирмы работают в сфере промышленной автоматизации, био- и нанотехнологий. Все в бизнесе не новички. А поэтому предлагаемые технопарком условия работы оценили сразу. Во-первых, современные офисы бизнес-класса «А», во-вторых, минус десять процентов налога на прибыль плюс полное освобождение от налогов в местный бюджет.

Сергей Савенков свой бизнес начинал 10 лет назад. Внедрять инновационные системы промышленной автоматизации за это время пришлось на таких гигантах как Белорусский металлургический и Белорусский автомобильный заводы. Благодаря одной из разработок фирмы, БМЗ ежегодно экономит до полумиллиона долларов. Новый офис в Гомельском технопарке – лишь первый шаг к расширению бизнеса.

Главная задача технопарка – найти людей с идеями и заставить эти идеи зарабатывать деньги. В инновационном бизнесе ждут ученых, инженеров, изобретателей, студентов. Всех тех, кто готов создать свое дело, основываясь на оригинальных ноу-хау и актуальных технологиях.

Дмитрий Морозов, директор КУП «Гомельскй научно-технологический парк»:

Задача объединить здесь людей, думающих инновационно, и помочь им вести успешный бизнес. Мы оказываем целый спектр услуг своим резидентам от маркетинга и продвижения идей до полиграфии

Научно-технический потенциал у гомельского региона огромный. Дело за реализацией идей. Именно этим и займётся технопарк. Кстати, решено уже в следующем году минимум вдвое увеличить его площадь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.