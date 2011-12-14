Запуск белорусского космического аппарата может состояться в первом полугодии 2012 года

Новости Беларуси. В настоящее время проходят наземные испытания всей системы.

Белорусские депутаты ратифицировали сегодня межправительственное белорусско-российское соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Страны намерены совместно вести дистанционное зондирование Земли, разрабатывать космические аппараты, создавать наземную инфраструктуру, запускать спутники и навигационные системы. При этом товары, которые будут ввозиться или вывозиться с территории двух стран в рамках соглашения, планируется освободить от таможенных пошлин и налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зданович, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ратификация данного соглашения будет способствовать, во-первых, укреплению национальной безопасности Республики Беларусь, во-вторых, повышению авторитета на международном уровне, в-третьих, даст возможность к открытию новых производств, увеличению количества рабочих мест и, конечно, заработной платы для наших граждан. Ратификация данного соглашения и российской стороной потом приведёт к тому, что, благодаря совместным усилиям по космическому направлению, наша республика сможет заявить о том, что она становится действительно мощной космической державой.

Что касается испытаний спутника: наземные испытания уже прошли, остаётся только проверить его работу уже в реальных условиях. Я думаю, что данный запуск будет успешным.