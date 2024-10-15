Минск принимает Белорусский энергетический и экологический форум – что в программе?
Топливно-энергетический комплекс Беларуси успешно развивается и обеспечивает национальную энергетическую безопасность страны. У нас созданы все условия для развития отраслей экономики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на открытии белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo. Он собирал специалистов из разных стран вот уже в 28 раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Ведущие эксперты, крупнейшие отечественные и зарубежные компании, заинтересованные в продвижении продукции на белорусский рынок: форум объединил более 200 предприятий и организаций. От энергоэффективности в различных отраслях до экологической обстановки и развития атомной энергетики – диапазон интересов мероприятия обширен. В течение 4 дней запланирован ряд тематических встреч, круглых столов, конференций и подписании соглашений о сотрудничестве.
Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:
В этом году выставка отличается своей интерактивностью. Уже сегодня мы можем продемонстрировать многие достижения при помощи виртуальной реальности. Еще одной изюминкой данного форума будет проведение брейн-ринга на знания в области энергоэффективности, экологии, энергосбережения среди организаций и вузов нашей страны.
С каждым годом форум привлекает к себе все больше внимания от представителей зарубежья. Так, в 2024 году в нем участвуют свыше 30 российских компаний, представители Ирана и Китая. В то время как на нашу страну пытаются влиять санкциями и запретами – мы сохраняем высокий уровень энергоэффективности и развиваем отрасль вместе с партнерами и союзниками Беларуси.
Ся Мэн, генеральный директор компании по производству электрооборудования (Китай):
Наша компания занимается производством электрооборудования и входит в топ-50 производств Китая. И сегодня мы приехали на форум для поиска новых путей сотрудничества в области энергетики, а также для изучения белорусского рынка. Сейчас это особенно актуально, когда отношения между Беларусью и Китаем хорошо выстроены.
Беларусь интересна зарубежным партнерам как страна, имеющая собственную АЭС. Ее доля в энергобалансе страны занимает около 40 %. Развиваются и другие направления. Только в нынешнем году запланировано строительство 900 километров газовых сетей. Реконструируют и оборудуют 3 тысячи километров линий электропередачи. Продолжатся модернизации и других объектов.