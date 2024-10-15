Минск принимает Белорусский энергетический и экологический форум – что в программе?

Топливно-энергетический комплекс Беларуси успешно развивается и обеспечивает национальную энергетическую безопасность страны. У нас созданы все условия для развития отраслей экономики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на открытии белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo. Он собирал специалистов из разных стран вот уже в 28 раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ведущие эксперты, крупнейшие отечественные и зарубежные компании, заинтересованные в продвижении продукции на белорусский рынок: форум объединил более 200 предприятий и организаций. От энергоэффективности в различных отраслях до экологической обстановки и развития атомной энергетики – диапазон интересов мероприятия обширен. В течение 4 дней запланирован ряд тематических встреч, круглых столов, конференций и подписании соглашений о сотрудничестве.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

В этом году выставка отличается своей интерактивностью. Уже сегодня мы можем продемонстрировать многие достижения при помощи виртуальной реальности. Еще одной изюминкой данного форума будет проведение брейн-ринга на знания в области энергоэффективности, экологии, энергосбережения среди организаций и вузов нашей страны.

С каждым годом форум привлекает к себе все больше внимания от представителей зарубежья. Так, в 2024 году в нем участвуют свыше 30 российских компаний, представители Ирана и Китая. В то время как на нашу страну пытаются влиять санкциями и запретами – мы сохраняем высокий уровень энергоэффективности и развиваем отрасль вместе с партнерами и союзниками Беларуси.

Ся Мэн, генеральный директор компании по производству электрооборудования (Китай):

Наша компания занимается производством электрооборудования и входит в топ-50 производств Китая. И сегодня мы приехали на форум для поиска новых путей сотрудничества в области энергетики, а также для изучения белорусского рынка. Сейчас это особенно актуально, когда отношения между Беларусью и Китаем хорошо выстроены.