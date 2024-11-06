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В Минске разрабатывают новые отечественные лекарства

06 ноября 2024 19:01
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Новые рабочие места, выпуск импортозамещающей продукции и финансовые перспективы. По поручению главы государства в Беларуси активно реализуется масштабная инициатива «Один район – один проект». Она охватывает 208 инвестиционных проектов в различных сферах экономики. Один из них реализует столичное фармацевтическое предприятие, которое занимается разработкой уникальных отечественных лекарств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробнее в материале Анастасии Близнюк.

В Минске разрабатывают новые отечественные лекарства-2

Предприятие было основано в структуре Национальной академии наук в 2009 году. Главная цель инновационного производства – 100 % импортозамещение редких и уникальных лекарств. Среди последних разработок – препараты пролонгированного действия. Они позволяют пациентам принимать одну таблетку вместо трехразового приема.

В Минске разрабатывают новые отечественные лекарства-4

Владислав Гудович, начальник отдела научных исследований и разработок фармацевтического предприятия:
Гораздо проще выпить одну таблеточку и она будет работать на протяжении суток, чем думать о том, когда вам совершить прием. Это минимизирует резкий выброс действующего вещества в организм и уменьшает количество приемов в течении срока приема и тем самым, это все-таки влияет на безопасность того препарата.

В Минске разрабатывают новые отечественные лекарства-6

Особую ставку на производстве делают на лекарства полностью созданы из белорусского сырья и по отечественной технологии. Например, препарат, который способствуют нормализации сна и помогает улучшить переносимость стрессовых ситуаций. В планах – расширение исследовательского центра и создание инновационного опытно-промышленного производства. Это позволит разработать и вывести на рынок новые отечественные препараты.

В Минске разрабатывают новые отечественные лекарства-8

За качеством на производстве тщательно следят. Все компоненты подвергаются строгому анализу. Испытания включают физико-химические анализы, микробиологические исследования и тестирование на стабильность.

Подробности в видео.

# Владислав Гудович # Белорусские лекарства

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