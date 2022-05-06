Юрий Караев: «Так начиналось в 1933 году в Германии. Просто назовём – это фашисты»

Новости Беларуси. Сирень Победы и выставка о геноциде белорусского народа. В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей, которые боролись с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Можно было бы все это благополучно забыть и не вспоминать, но сегодня уже не раз отмечается, что нацизм стучится в наши двери. Вот так начиналось в 1933 году в Германии. Просто назовем – это фашисты, которые служат в вполне себе легальных, с точки зрения государства, вооруженных формированиях, и мы после этого говорим: нет нацизма там. Конечно же, есть. И поощряют их такие же поощрители нацизма прошлой войны.