«В этом году очень много было работ по истории». В Минске подвели итоги городского фестиваля молодёжной науки

Новости Беларуси. Фейерверк новых идей, загадка буквы «Ё» и новые методики сохранения исторического наследия. В Минске подвели итоги городского фестиваля молодежной науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научный марафон объединил более 200 юных исследователей со всей столицы. Мероприятие проводится в девятый раз под патронажем Совета молодых ученых и Минского городского института развития образования. На протяжении месяца школьники защищали свои проекты. Кто технические, кто естественные, кто гуманитарные.

Ольга Шабуня, учащаяся средней школы № 182 Минска:

У меня была работа «Твор Алены Васілевіч «Горкі ліпавы мёд». Мне помогала моя учительница Прохорович Елена Николаевна.

Демид Гореленков, учащийся средней школы № 215 Минска:

Моя работа по поводу буквы «Ё». Когда я читал некоторые книги, увидел, что почему-то в некоторых буква «Ё» есть, а в некоторых ее нет. Буква «Ё» обязательная, потому что без буквы «Ё» непонятно, как слово читать.

Исследовательские работы школьников оценивали ученые, магистранты и преподаватели ведущих вузов страны. Особое внимание жюри уделяли актуальности темы и ее практичности.

Оксана Толкачева, проректор по научно-методической работе Минского городского института развития образования:

У нас нет победителей или побежденных. Все дети получат дипломы, но номинации, которые были представлены, мы подразделили на такие категории, как «Лучшая работа за сохранение исторической памяти», «Лучшее научное исследование», «Самый молодой исследователь».

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Мероприятие призвано, во-первых, приобщить наших школьников к науке, к научно-исследовательской работе. Также рассказать им про Академию наук и, конечно, оценить их работу. В этом году очень много было работ по истории, потому что Год исторической памяти. Работы по тематике Великой Отечественной войны, по тематике своих населенных пунктов. То есть дети активно интересуются историей своей семьи в том числе.