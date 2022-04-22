Кандидат наук рассказал про свою экспедицию в Антарктиду. В Минске прошла научная конференция на тему экологии

Новости Беларуси. На молодежном фестивале «Жизнь в стиле ЭКО» в Минске было представлено около 100 проектов. Тематика – защита окружающей среды, сохранение природного наследия и экологическое воспитание.

В форуме приняли участие ученые, победители и призеры республиканских экологических конкурсов, а также проекта «100 идей для Беларуси». На дискуссионных площадках также выступили спикеры из России и Беларуси. Они рассказали о наработках в сфере экологии. Так, группа ученых поделилась своими наблюдениями во время экспедиции в Антарктиду.

Анастасия Парфианович, заведующая отделом Республиканского центра экологии и краеведения:

У нас есть и выступающие из Российской Федерации, где затрагивались темы экологической проблемы озера Байкал. Также у нас присутствовал Мямин Владислав Евгеньевич, кандидат наук БГУ, который рассказал про свою экспедицию в Антарктиду.

Валерия Абрамчик, учащаяся Гродненского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи:

Мне понравился рассказ об Антарктиде. Мужчина очень интересно рассказывал о своем опыте: как они находили живые организмы в снегу, в камнях. Проведение таких конференций и таких мероприятий очень важно, потому что просвещение нового поколения в проблемы, связанные с экологией, с нашим будущим, очень важно.