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Кандидат наук рассказал про свою экспедицию в Антарктиду. В Минске прошла научная конференция на тему экологии

22 апреля 2022 13:49
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Новости Беларуси. На молодежном фестивале «Жизнь в стиле ЭКО» в Минске было представлено около 100 проектов. Тематика – защита окружающей среды, сохранение природного наследия и экологическое воспитание.

Кандидат наук рассказал про свою экспедицию в Антарктиду. В Минске прошла научная конференция на тему экологии-1

В форуме приняли участие ученые, победители и призеры республиканских экологических конкурсов, а также проекта «100 идей для Беларуси». На дискуссионных площадках также выступили спикеры из России и Беларуси. Они рассказали о наработках в сфере экологии. Так, группа ученых поделилась своими наблюдениями во время экспедиции в Антарктиду.

Кандидат наук рассказал про свою экспедицию в Антарктиду. В Минске прошла научная конференция на тему экологии-4

Анастасия Парфианович, заведующая отделом Республиканского центра экологии и краеведения:
У нас есть и выступающие из Российской Федерации, где затрагивались темы экологической проблемы озера Байкал. Также у нас присутствовал Мямин Владислав Евгеньевич, кандидат наук БГУ, который рассказал про свою экспедицию в Антарктиду.

Кандидат наук рассказал про свою экспедицию в Антарктиду. В Минске прошла научная конференция на тему экологии-7

Валерия Абрамчик, учащаяся Гродненского государственного областного эколого-биологического центра детей и молодежи:
Мне понравился рассказ об Антарктиде. Мужчина очень интересно рассказывал о своем опыте: как они находили живые организмы в снегу, в камнях. Проведение таких конференций и таких мероприятий очень важно, потому что просвещение нового поколения в проблемы, связанные с экологией, с нашим будущим, очень важно.

Кандидат наук рассказал про свою экспедицию в Антарктиду. В Минске прошла научная конференция на тему экологии-10

Для обсуждений тематики участники форума разделились на четыре секции. Не только обменялись впечатлениями, но и представили свои исследовательские работы. Например, один из проектов касался батареек и их влияния на окружающую среду.

# Экология # Наука # Владислав Мямин # Фотофакт

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