Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин

Многие женщины утверждают: беременность – самое счастливое время в жизни. Вот только радость материнства омрачает деликатная проблема, о которой стыдно даже вслух говорить.

Не спросишь – никогда не узнаешь, однажды решила наша героиня, и задала специалисту медицинского центра «Кравира» тот самый вопрос, который не давал покоя вот уже много лет. Пациентка:

Во время физических нагрузок было такое ощущение наполненности мочевого пузыря. И выделялось какое-то небольшое количество мочи, что создавало определённые неудобства и дискомфорт. Оказалось, что решение этого вопроса есть, что я не одна с такими проблемами.

Зачастую молодые мамы уверены: послеродовое недержание мочи само пройдет. Правда, ни у кого пока так и не прошло. До появления инновационного лазера FemiLift политики ждать и надеяться на самоисцеление придерживались и медики.

Александра Плотникова, врач-гинеколог высшей категории медицинского центра «Кравира»:

До этого, фактически, проблемы потери мочи, которые бывают практически у каждой второй женщины при физической нагрузке, решались двумя путями. Первый путь – это уже радикальный – хирургический. Второй путь – ждать ухудшения, когда уже потребуется операция.

Послеродовое осложнение под названием «стрессовое недержание мочи» вызвано физиологической перестройкой органов в теле женщины. Однако корнем всех зол являются не только беременность и роды, но и излишний вес, наследственный, неврологический и анатомический факторы. Шанс заработать такую болячку возрастает прямо пропорционально количеству родов. Александра Плотникова:

Передняя стенка вагинальной трубки, над ней располагается мочеиспускательный канал. Во время родов передняя стенка провисает. Естественно, провисает и мочеиспускательный канал, в связи с чем он не выполняет свою запирательную функцию по удержанию мочи в мочевом пузыре.

Передовая технология FemiLift – новая возможность амбулаторного лечения, доступная в медицинском центре «Кравира». Однако стоит знать: чудо-лазер хоть и творит невозможное, но окажется бесполезен для тех, кому показано хирургическое вмешательство. Александра Плотникова:

Мы лазером добиваемся того, что эта область уплотняется. Верхняя часть возвращается на своё место. Мочеиспускательный канал тоже возвращается на своё место, где она анатомически должна располагаться.

Процедура не для тех, кто мечтает о мгновенном исцелении. Чтобы побороть безжалостную болезнь, потребуется время и терпение. Александра Плотникова:

Лазером мы запускаем биологические реакции по синтезу коллагена. Мы даем организму очень мощный толчок и ему нужно раскачаться. Процедур мы проводим три, с промежутком от 30 до 45 дней. Процедура FemiLift, она не только является лечебной в плане недержания мочи, сухостей, рецидивирующих инфекций.