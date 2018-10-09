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Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин

09 октября 2018 07:36
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Многие женщины утверждают: беременность – самое счастливое время в жизни. Вот только радость материнства омрачает деликатная проблема, о которой стыдно даже вслух говорить. 

Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин-1

Не спросишь – никогда не узнаешь, однажды решила наша героиня, и задала специалисту медицинского центра «Кравира» тот самый вопрос, который не давал покоя вот уже много лет.  

Пациентка:  
Во время физических нагрузок было такое ощущение наполненности мочевого пузыря. И выделялось какое-то небольшое количество мочи, что создавало определённые неудобства и дискомфорт. Оказалось, что решение этого вопроса есть, что я не одна с такими проблемами.  

Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин-4

Зачастую молодые мамы уверены: послеродовое недержание мочи само пройдет. Правда, ни у кого пока так и не прошло. До появления инновационного лазера FemiLift политики ждать и надеяться на самоисцеление придерживались и медики.   

Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин-7

Александра Плотникова, врач-гинеколог высшей категории медицинского центра «Кравира»:  
До этого, фактически, проблемы потери мочи, которые бывают практически у каждой второй женщины при физической нагрузке, решались двумя путями. Первый путь – это уже радикальный – хирургический. Второй путь – ждать ухудшения, когда уже потребуется операция.  

Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин-10

Послеродовое осложнение под названием «стрессовое недержание мочи» вызвано физиологической перестройкой органов в теле женщины. Однако корнем всех зол являются не только беременность и роды, но и излишний вес, наследственный, неврологический и анатомический факторы. Шанс заработать такую болячку возрастает прямо пропорционально количеству родов.  

Александра Плотникова:  
Передняя стенка вагинальной трубки, над ней располагается мочеиспускательный канал. Во время родов передняя стенка провисает. Естественно, провисает и мочеиспускательный канал, в связи с чем он не выполняет свою запирательную функцию по удержанию мочи в мочевом пузыре.   

Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин-13

Передовая технология FemiLift – новая возможность амбулаторного лечения, доступная в медицинском центре «Кравира». Однако стоит знать: чудо-лазер хоть и творит невозможное, но окажется бесполезен для тех, кому показано хирургическое вмешательство.    

Александра Плотникова:    
Мы лазером добиваемся того, что эта область уплотняется. Верхняя часть возвращается на своё место. Мочеиспускательный канал тоже возвращается на своё место, где она анатомически должна располагаться.  

Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин-16

Процедура не для тех, кто мечтает о мгновенном исцелении. Чтобы побороть безжалостную болезнь, потребуется время и терпение.

Александра Плотникова:  
Лазером мы запускаем биологические реакции по синтезу коллагена. Мы даем организму очень мощный толчок и ему нужно раскачаться. Процедур мы проводим три, с промежутком от 30 до 45 дней. Процедура FemiLift, она не только является лечебной в плане недержания мочи, сухостей, рецидивирующих инфекций.   

Эта деликатная проблема есть у каждой второй женщины при физической нагрузке. Как лечат недержание мочи у женщин-19

Помните, стрессовое недержание мочи – серьёзная патология, о которой не стоит молчать. 

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