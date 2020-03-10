Что нужно сделать ранней весной в саду, чтобы был хороший урожай

С первыми теплыми лучиками солнца все дачники возвращаются на свои садовые участки, ведь начало весны – лучшее время для проведения всех профилактических мероприятий у себя в огороде. Ромуальда Плескацевич, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений» НАН Беларуси:

Прежде всего удаляют усохшие, поломанные, поврежденные вредителями и пораженные болезнями ветви деревьев. Необходимо помнить, что открытые раны являются воротами инфекций для возбудителей раковых болезней, поэтому их следует закрывать садовой замазкой, садовым варом или садовой краской. Если их нет, раны можно замазать водоэмульсионной или масляной краской на натуральной олифе с добавлением медьсодержащего препарата. Необходимо добавить 10 г азафоса на 1 л краски.

Дополнительно под деревьями сгребают и удаляют из сада прошлогодние пораженные болезнями листья и плоды. Они – прямые источники инфекции и плодовой гнили. Ромуальда Плескацевич:

Бич плодовых деревьев на садовых участках – лишайники. Это симбиоз сине-зеленых водорослей и грибов. Они затрудняют дыхание дерева. Удалять лишайники необходимо в сырую погоду, щетками или скребками.

А если вдруг на штамбах, скелетных ветвях, коре вы обнаружили темнеющие вдавленные пятна будьте начеку – это раковые раны, которые непременно следует залечить. Ромуальда Плескацевич:

Расстилают под деревом пленку, весь пораженный материал из сада удаляем и сжигаем. После этого дезинфицируем рану 1%-ным медьсодержащим препаратом или биологическим препаратом – прутин. После подсыхания на раны наносим садовую лечебную замазку.