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Что нужно сделать ранней весной в саду, чтобы был хороший урожай

10 марта 2020 08:33
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С первыми теплыми лучиками солнца все дачники возвращаются на свои садовые участки, ведь начало весны – лучшее время для проведения всех профилактических мероприятий у себя в огороде.

Ромуальда Плескацевич, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений» НАН Беларуси:
Прежде всего удаляют усохшие, поломанные, поврежденные вредителями и пораженные болезнями ветви деревьев. Необходимо помнить, что открытые раны являются воротами инфекций для возбудителей раковых болезней, поэтому их следует закрывать садовой замазкой, садовым варом или садовой краской. Если их нет, раны можно замазать водоэмульсионной или масляной краской на натуральной олифе с добавлением медьсодержащего препарата. Необходимо добавить 10 г азафоса на 1 л краски.

Что нужно сделать ранней весной в саду, чтобы был хороший урожай-1

Дополнительно под деревьями сгребают и удаляют из сада прошлогодние пораженные болезнями листья и плоды. Они – прямые источники инфекции и плодовой гнили.

Ромуальда Плескацевич:
Бич плодовых деревьев на садовых участках – лишайники. Это симбиоз сине-зеленых водорослей и грибов. Они затрудняют дыхание дерева. Удалять лишайники необходимо в сырую погоду, щетками или скребками.

Что нужно сделать ранней весной в саду, чтобы был хороший урожай-4

А если вдруг на штамбах, скелетных ветвях, коре вы обнаружили темнеющие вдавленные пятна будьте начеку – это раковые раны, которые непременно следует залечить.

Ромуальда Плескацевич:
Расстилают под деревом пленку, весь пораженный материал из сада удаляем и сжигаем. После этого дезинфицируем рану 1%-ным медьсодержащим препаратом или биологическим препаратом – прутин. После подсыхания на раны наносим садовую лечебную замазку.

Что нужно сделать ранней весной в саду, чтобы был хороший урожай-7

В начале распускания почек также опытные садоводы советуют произвести профилактическое опрыскивание деревьев одним из фунгицидов.

Ромуальда Плескацевич:
От того, насколько качественно будут выполнены ранние весенние работы в саду, зависит развитие плодовых деревьев в период вегетации и будущий урожай.

Что нужно сделать ранней весной в саду, чтобы был хороший урожай-10

# Растения и цветы # Наука # Ромуальда Плескацевич # Фотофакт # Полезные советы

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