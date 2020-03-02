Можно составить психологический портрет преступника. Как программа «ДНК-идентификация» применяется в медицине и криминалистике

Настоящий прорыв в области генетики совершили белорусские и российские ученые. Плод их совместных трудов – программа «ДНК-идентификация». Разработка уже применяется в медицине и криминалистике. Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Мы сейчас в рамках союзной программы вместе с россиянами изучаем генетические механизмы психологической и эмоциональной деятельности человека. Мы уже определили несколько интересных результатов. Во-первых, мы выяснили, что белорусская популяция в основном стрессоустойчивая, она характеризуется низким уровнем тревожности и депрессивности, даже по сравнению с российской популяцией.

Игорь Дроздов, младший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Все начинается со сбора биологического материала: эпителий со щеки либо кровь у различных групп. Далее – мы выделяем ДНК из этого биологического материала, а затем проводим генотипирование по тому или иному гену, который нас интересует. Прогрессивная технология – настоящий кошмар для злоумышленников. Теперь их ДНК – открытая книга для криминалистов. С помощью этой программы специалисты смогут составить полный портрет преступника: его цвет волос, глаз, возраст, пол и даже узнать этническую принадлежность. Лилия Кухтинская, младший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

По остаткам биологического материала: липидным каплям, поту, волосам можно, проведя ДНК-исследование, составить психологический портрет преступника, определить его эмоциональное состояние в момент преступления: либо преступление совершено в состоянии аффекта, либо преступник действовал хладнокровно.

Новая ДНК-технология может определить предрасположенность к личностным расстройствам, асоциальному поведению, депрессии, стрессу и агрессии. В будущем такие возможности не только расширят горизонты криминалистов, но и пригодятся для отбора людей экстремальных профессий, например, в МВД, спецназ, авиацию и МЧС. Ирма Моссэ:

Очень важно, чтобы эти люди были стрессоустойчивыми, потому что в каких-то чрезвычайных ситуациях даже люди, физически отобранные, смелые, сильные, иногда ломаются. Изучая эти гены, мы можем помочь в профилизации людей, кому действительно можно заниматься экстремальными профессиями, а кому нельзя.