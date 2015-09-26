Центр климатических полярных исследований Беларуси пополнился новым оборудованием

Новости Беларуси. Глобального потепления не ожидается. На ближайшие сто лет белорусские ученые не прогнозируют резких изменений климата. Столбик термометра ползет вверх лишь последние несколько лет. Более того, за минувший век погода наоборот стабилизировалась, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А делать еще более точные прогнозы белорусским ученым позволит современное оборудование на базе Центра климатических полярных исследований. О его достоинствах рассказали в Академии наук.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии Беларуси:

Мы не занимаемся прогнозированием погоды. Мы должны предусматривать, предугадывать, каким будет климат и через 10 лет, и через 15, и через 100 лет, что происходит на Земле. Антарктида относительно чистая зона по сравнению с другими регионами земного шара, где в меньшей мере еще влияние человека ощущается. Там в большей мере можем определить, что происходит на планете Земля. Будет исследование климата, исследование воды, исследование остатков флоры и фауны.