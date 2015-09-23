Что позволит сохранить острый ум и креативное мышление? Можно ли заставить мозг работать интенсивнее?

Наши умственные способности зависят от многих факторов: наследственность, образ жизни, питание и даже привычки. Что позволит сохранить острый ум и креативное мышление? И можно ли заставить мозг работать интенсивнее? Узнаем у специалиста.

К тренингу для мозга специалисты относят любые формы регулярной мыслительной деятельности. Самые простые упражнения - цифровые и буквенные ребусы, судоку или кроссворды. Полезно также регулярно читать. Именно чтиво стимулирует воображение, увеличивает словарный запас и развивает интеллект. Продуктивным будет и освоение нового языка или нового хобби.

Доказано, что люди, которые владеют несколькими языками, способны быстро и эффективно переключаться с одной задачи на другую.

Полезными станут и небольшие изменения действий в быту.

Очень важно хорошо питаться. Правильный рацион – ключ к активной жизнедеятельности мозга.

А вот физические упражнения не только держат в тонусе мышцы и суставы, но и развивают координацию, что само себе - отличная зарядка и для мозга. Повышается кровеносное давление, улучшается процесс кровообращения и мозг лучше обеспечивается глюкозой и кислородом.

Главное – не забывать делать все всегда осознанно и только с радостью. Тогда у вас будет выделяться гормон удовольствия и счастья. А это – верный защитник от старения и мозга, и организма в целом.