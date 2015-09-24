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Белорусские полярники проведут открытую лекцию в Академии наук 24 сентября

24 сентября 2015 08:01
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Новости Беларуси. Белорусские полярники расскажут об истории покорения Южного полюса. Сегодня, 24 сентября, в Академии наук состоится встреча ученых с широкой общественностью.

Во время лекции слушатели узнают о значении полярных исследований для Беларуси и вкладе наших ученых в мировые исследования Антарктики. Также будут затронуты вопросы международного сотрудничества и строительства Белорусской антарктической станции.

Кроме того, для посетителей откроется выставка уникальных фотоматериалов, касающихся деятельности белорусских полярных экспедиций, а также экспонатов Центра океанографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Ученые # Наука

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