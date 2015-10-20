Белорусы разработали модуль, в котором будут жить и работать полярники на Антарктиде

Новости Беларуси. Беларусь получит прописку в Антарктиде. Там установят модуль, где вскоре будут жить и работать наши полярники. Работа на ледовом материке позволит нашей стране получить статус консультативной стороны в Договоре об Антарктике и войти в международный клуб, который проводит научные исследования на самом холодном континенте.

К слову, конструкция модуля готова выдержать температуру до минус 60 градусов. Сейчас она находится в Смолевичском районе. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ уже подробно изучила ее каждый квадратный метр.

Это не морской корабль и не МКС. Хотя экспедицию на Антарктиду – самый холодный континент – можно сравнить с полетом в космос. Поэтому и условия для полярников особенные. Это первый белорусский модуль, то есть полноценное место работы исследователя.

Небольшая конструкция может выдерживать температуру до минус 60 градусов и порывы ветра до 80 метров в секунду. Впрочем, здесь продуман каждый сантиметр.

Ольга Коршун, СТВ:

Полярники, шутя, называют этот модуль 4-звездочной гостиниц ей. Говорят, до 5-звездочной не хватает только бассейна. А так для жизни здесь все есть: много ящиков, бытовая техника, есть даже полноценное спальное место – оно, конечно, больше похоже на купу, но, как заверили нас специалисты, эта кровать намного шире, чем в поезде, поэтому спать на ней будет комфортно и удобно.

Сегодня домик для полярников впервые представили широкой общественности. Не успел еще здесь освоиться и Алексей. Через полтора месяца он отправиться в свою первую экспедицию. Механик возьмет в долгий поход инструменты. Они понадобятся буквально в первые часы после высадки: команда должна быстро собрать платформу, на которой и будет установлен модуль.

Алексей Захватов, механик:

(Страшно?) Конечно, страх есть. Сказать, что какой-то панический, такого нет. Есть волнение, потому что первый раз. Но к этому мы все готовы, это осознанное, никем не навязанное решение. Изначально эта поездка – не ради денег, а рад будущего, какой-то патриотический настрой.

В составе экспедиции 5 человек. Четверо из них увидят далекий материк впервые. В команде появился и врач-хирург. Ведь для наших полярников это первая полноценная экспедиция. Раньше работали вместе с коллегами из России. У них же арендовали оборудование. Сейчас белорусы смогут проводить практически любые исследования самостоятельно.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции:

Любой серьезный комплекс, тем более в полярных условиях, должен начинаться в пункта управления. Основное его назначение – управление деятельностью экспедиции, связь с большой землей, связь на местности, навигация. В перспективе здесь же будет размещен комплекс по управлению беспилотными летательными аппаратами.

На Антарктиду белорусы отправятся в начале декабря. А полноценное новоселье отпразднуют через год, когда добавятся еще несколько жилых построек и лабораторий.