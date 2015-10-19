Белорусские ученые создали мобильное приложение для слабослышащих

Слабослышащих во всем мире приблизительно 360 миллионов, а это 5% всех жителей планеты. Большинству людей этой категории тяжело справляться со слуховым аппаратом, ведь очень редко можно встретить все необходимые параметры в одном приборе. Сотрудники кафедры электронных вычислительных средств белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники решили эту серьезную проблему!

При финансовой поддержке бел гос фонда и консультационной поддержки центра оторинарингологии г. Минска был разработан слух аппарат на базе смартфона, который называется петралекс.

«Петралекс» – это удивительное приложение для коррекции слуха. Оно само настраивается под наш слух и учитывает окружающую звуковую обстановку. И ей необходимо на это не более трёх минут. Настроился? Все! Ваш смартфон вместе с гарнитурой теперь еще и полноценный слуховой аппарат с функциями усиления звука и компрессии.

Приложение решает проблемы не только с тугоухостью, оно способно улучшить даже слух здорового человека, повысив его чувствительность и четкость. Такой современный слуховой аппарат очень прост в использовании, ведь настройки приложения регулируются автоматически - персонально для конкретного пользователя - в отличие от привычных слуховых устройств. С помощью приложения вы можете слышать все звуки окружающей обстановки, речь собеседников и звук от удаленного источника – например, лектора в аудитории или телевизор.

Еще одна удивительная разработка белорусских специалистов в области обработки звука - первый в мире - аудиоплеер, адаптирующий музыку под персональный слух!

При воспроизведении, плеер обрабатывает звук с учетом шумовой обстановки и слуховых особенностей человека. Специально разработанный алгоритм с помощью микрофона оценивает окружающий шум и делает музыкальную картину разборчивее.

Полных аналогов нет. Есть аналоги повторений отдельных элементов. Но именно так чтобы полностью была сделана диагностика и плюс понижение звукового давления и оценка шумовой обстановки мы не знаем таких аналогичных приложений.

Благодаря нашим специалистам, представить и ощутить в полном объеме всю палитру звуков людям с особенностями слуха любого возраста теперь стало доступно лишь одним нажатием клавиш на собственном смартфоне.