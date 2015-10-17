Разноцветный картофель, дыни и виноград — НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству представил свои последние наработки

Новости Беларуси. Разноцветный картофель, дыни и виноград — все это выращено в Беларуси. Сегодня, 17 октября, ученые еще раз доказали — погода аграриям не помеха. Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству устроил настоящую ярмарку. Его сотрудники предлагали покупателям не только новые сорта, но и советы как вырастить вкусный урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Матяш, СТВ:

Как говорил один профессор: «Чем больше я изучаю картошку, тем меньше я о ней знаю». Казалось бы, какие секреты может хранить этот продукт. Но наши ученые разработали совершенно новый вид картофеля — разноцветный. Из него получаются потрясающе вкусные чипсы, но есть его лучше сырым — из-за большого количества антиоксидантов.

Вадим Леонидович уже 25 лет занимается селекций картофеля. Его сорта в нашей стране постоянно обновляются. Да и урожайность клубней куда выше, чем у ближайших соседей. В Беларуси с одного гектара собирают порядка 240 центнеров.

Вадим Маханько, заместитель генерального директора РУП «НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству» Национальной академии наук Беларуси:

Большая заслуга и белорусских ученых, которые создали хорошие, стабильные, адаптированные сорта. Это и та система машин, которая применяется, белорусские машины, и та система удобрений.

На фестивале-ярмарке гости оценили все достижения современной аграрной науки. Еще лет пять назад и подумать никто не мог, что будет на своем участке выращивать арбузы, дыни или персики. Теперь такими южанами белорусского происхождения никого не удивишь. Появились даже собственные киви.

Наталья Картовицкая, заведующий отделом Института плодоводства РУП «НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству» Национальной академии наук Беларуси:

Также в последнее время уделяем очень большое внимание производству нетрадиционных, то есть мало распространенных культур. Это такие, как актинидия (киви), то есть это маленькие ягодки, которые по вкусу очень напоминают киви, обладают очень большой ценностью, потому что 3-4 ягод актинидии достаточно для суточной нормы витамина С.

И дальше бороться за урожай будут ученые — в стране появился Республиканский научный центр систем картофелеводства и плодоовощеводства.

Петр Казакевич, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Своего рода такая, я бы сказал, научно-производственная площадка, которая позволит объединить и ученых, и специалистов. Собираться на базе вот этого центра для того, чтобы решать наиболее значимые, насущные вопросы, проблемы, чтобы мы эти отрасли могли максимально быстро продвигать вперед.

На ярмарке ученые представили все самые новые сорта и виды овощей и фруктов. Не оставляли покупателей и без советов: как вырастить урожай здоровыми, значит, и вкусным — тоже немаловажно. В последнем убедились и посетители фестиваля.

Полукилограммовые клубни и картофельные сердца. Груши, яблоки и виноград — сегодня это плоды совместной работы аграриев и ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.