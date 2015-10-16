Как живут люди в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах Беларуси? – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Итак, одна из главных тем встречи в Казахстане – 30-летие чернобыльской трагедии. Для Беларуси она тоже в числе наиболее важных, ведь беда коснулась половины из 118 районов республики. Однако в нашей стране научились с этим не только жить, но и успешно справляться. Наверняка, поэтому, спустя три десятилетия после аварии, люди в пострадавших районах работают и строят планы на будущее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Древнее местечко, а ныне агрогородок Светиловичи за свою многовековую историю пережил немало бед от татарских набегов до немецко-фашисткой оккупации. Испытанием Нового времени стала чернобыльская авария.

Спустя почти тридцать лет после самой страшной техногенной катастрофы на планете здесь продолжают жить и работать более 800 человек. Почти все они могли не один раз уехать.

Нина Спасенова, житель агрогородка Светиловичи:

Кто хотел уехать, тот уехал. Молодёжь старалась уезжать, кому жилье давали.

Больница, школа, детский сад, лесхоз, энергосети, пожарный пункт – мест трудоустройства в Светиловичах достаточно. Но главный налогоплательщик в местный бюджет – сельхозпредприятие, которым последние десять лет руководит Михаил Гарамьёв.

3,5 тысячи гектаров небогатой песчаной нивы в заботливых руках стали рогом изобилия для местных жителей. Строго придерживаясь технологий и рекомендаций учёных, здесь получают «чистые» молоко и мясо. Рентабельность доходит до 40%.

Михаил Гарамьёв сам из местных. Признаётся, что оставить малую родину никогда и в мыслях не было.

Михаил Гарамьёв, директор сельхозпредприятия «Светиловичи»:

Сегодня давали бы квартиру мне в Минске или в Гомеле – не поехал бы. Я не смог бы там жить. Болею за производство, за землю, за животных, за людей.

В этом году здесь планируют получить 6 тысяч литров от каждой бурёнки. Причём сдают молоко преимущественно сортом «экстра». Возвратов не бывает. Зарплата и культура производства на высшем уровне, а в отделе кадров очередь из соискателей работы.

Надежда Гусарова, бригадир молочно-товарной фермы сельхозпредприятия «Светиловичи»:

Зарплата хорошая и у доярок – от 5 до 8 миллионов. От надоев молока и всего прочего зависит.

Учиться успешно вести хозяйство в условиях радиационного загрязнения белорусы вынуждены уже без малого тридцать лет. Хозяйственники плечом к плечу с учёными вырабатывают стратегию развития пострадавших регионов.

Галина Седукова, заведующий лабораторией агроэкологии Института радиологии МЧС Республики Беларусь:

За время, прошедшее с момента аварии, введено уже 17,5 тысяч гектаров, на который сейчас успешно ведётся сельского хозяйство производство. Они получают продукции в соответствии с нормативами. К настоящему времени в общественном секторе мы добились того, что сельхозпродукция идет в соответствии с нормативными показателями.

Тысячи проведённых исследований позволили учёным создать уникальный программный продукт: компьютер позволяет заглянуть в будущее и точно определить, что, когда и где нужно сделать, чтобы получить чистую рожь или пшеницу.

Сергей Исаченко, научный сотрудник Института радиологии МЧС Республики Беларусь:

Агроном или руководитель хозяйства может посмотреть, что если посеет здесь, то будет превышение показателей содержания радионуклидов, а вот здесь получит чистое зерно.

Компьютер строит прогнозы на десятки лет вперёд. Своё будущее выбрали и жители Светиловичей. О том, что жизнь продолжается, лучше любых слов говорят полностью укомплектованные местные детский сад и школа, а ещё 14 ребятишек, рожденных с начала этого года.