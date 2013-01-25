Белорусские ученые представили более полутысячи разработок на выставке в Национальной академии наук

Новости Беларуси. Белорусские учёные подвели итоги своей работы, назвали лучших, и по традиции представили последние разработки. Экспозиция развернулась в здании Национальной академии наук. Это более полутысячи ноу-хау в различных областях.

Реализованные разработки уже заняли свою нишу на белорусском и зарубежных рынках. Предмет гордости - исследования в области нанотехнологий, сельского хозяйства, медицины и космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Зазнов, ученый секретарь ГУ «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Самое главное то, что мы вошли в число космических держав. И теперь у нас появилась возможность также, как и другие, осуществлять дистанционное зондирование земли, то есть производить снимки земной поверхности в видимом диапазоне.