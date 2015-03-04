Новости Беларуси. Беларусь работает над созданием усовершенствованного космического аппарата. Об этом 4 марта заявили журналистом представители Академии Наук Беларуси во время обсуждения программ Союзного государства в области космических технологий.

Когда еще один белорусский спутник отправится в открытый космос, пока сказать точно нельзя. Самая относительная цифра создания – это три года. На данный момент ученые проводят предварительные оценки технического облика летательного аппарата и определяют его эффективность.

К слову, белорусский спутник бороздит космические просторы уже несколько лет в дуэте с российским аппаратом «Канопус». Именно такой тандем позволяет БКА работать более эффективно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, освоение космоса принесло нашей стране не только статус космической державы, но и вполне ощутимую экономическую прибыль в 25 миллионов долларов.

Но на этом совместные проекты Союзного государства не завершаются. Сейчас реализовывается программа «Мониторинг СГ». В рамках этого проекта будет создано специальное оборудование и космическая техника. Программа рассчитана на 4 года. Ее бюджет составил около 2,5 миллиардов российских рублей.

Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси:

Основные направления, которые мы сегодня обсуждаем, это в области космических исследований, информационных технологий, поскольку космические исследования не могут быть без информационных технологий. А как раз объединенные в информатике, эти направления успешно развиваются. Они уже стали эмблемой Союзного государства. Развитие космических технологий различного направления, создание суперкомпьютеров и информационных технологий.