Учитель биологии гимназии № 33 г.Минска Елена Кухаренко: Сегодня ученые стараются доказать либо опровергнуть теорию Дарвина!

Правда ли, что человек действительно произошел от обезьяны, а превращение это происходило именно так, как я нарисовал? В день рождения Чарльза Дарвина в голову приходят именно эти вопросы. А разобраться с ними нам поможет профессионал.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» учитель биологии минской гимназии № 33 - Елена Ивановна Кухаренко.

Ответьте нам на главный вопрос. Теория Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Насколько она актуальна сегодня? Почему ее подвергают сомнению и каковы современные альтернативные версии?

Елена Кухаренко, учитель биологии гимназии № 33 г.Минска:

Чарльз Дарвин не указывает на происхождение человека от обезьян. Он предполагает на основе анатомических, эмбриологических доказательств, что человек близок к современным обезьянам, но произошли они от какого-то общего предка, который вымер в далекие времена. Гипотеза несколько трансформировалась и сейчас большинство людей так просто манипулируют этими данными, что человек произошёл от обезьяны, имея ввиду современные виды. Так нельзя утверждать с точностью на все 100%. Однако теория Дарвина очень логична, хорошо выстроена и имеет много последователей. Сейчас учёные стараются доказать эту теорию, либо опровергнуть.

В числе самых умных животных называют тех же обезьян, дельфинов, слонов, ворОн, черепах и даже крыс. Можно ли сравнить их интеллект с человеческим? Или все-таки равное общение с животными — это из области фантастики?

Елена Кухаренко, учитель биологии гимназии № 33 г.Минска:

Наблюдая за животными, иногда поражаешься их способностям. Доказано, что крысы, которые в данном списке вызывают у нас наибольшее удивление, они, в отличие от многих животных, действительно могут отличать разные языки. Когда люди разговаривают на разных языках, то именно крысы это отличают. Что касается того, смогут ли животные общаться с нами на равных, я думаю, что, скорее, это мы будем общаться скоро с ними на равных. Например, дельфины способны к эхолакации. Животные обладают интеллектом. Другое дело, для животных не характерно абстрактное мышление. Их сигналы в основном связаны с какими-то ситуативными состояниями: это может быть жажда, голод, страх. У них множество механизмов для того, чтобы выражать свое поведение. Наблюдая за животными, удивляешься их навыкам.