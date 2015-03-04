Александр Лобанов, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии БГПУ имени Максима Танка на СТВ

Большинство ученых считают, что психологические тесты ерунда и относиться к ним серьезно также нельзя.

Александр Лобанов, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии БГПУ имени Максима Танка, доктор психологических наук:

Нельзя отвергать 1/3 метода исследования в психологии. Во-первых, это научные и экспериментальные методы исследования.

Тесты на интеллект, успешность, на какие-то достижения определяют ли какие-то личные качества человека: характер, возраст, его образование…

Александр Лобанов, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии БГПУ имени Максима Танка, доктор психологических наук:

Суть и заключается в том, что тесты должны это учитывать. При подсчете баллов, делается также акцент на возраст, образование, пол. Это уже заложено в самой практике создания теста.

Я могу привести в пример тест, который использует самый умный человек на планете Мерлин Ванс Савант. Женщина, которая в 7 лет и 9 месяцев установила мировой рекорд по тестам на интеллект и более 40 лет никому не отдает это первенство. Стали рассуждать так: умным является тот, кто в более раннем возрасте достиг каких-то результатов. Таким человеком оказался Гёте.

Есть ли ещё дети индиго и не пропал ли к ним интерес в связи с развитием IT-технологий и появлением гаджетов?

Александр Лобанов, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии БГПУ имени Максима Танка, доктор психологических наук:

Дети индиго – это очередной миф. В чьём-либо сознании они могут быть. На мой взгляд, такой миф возник на основе «эффекта Флинна». Был период, когда появились компьютерные новшества, что это очень способствовало интеллектуальному развитию. Сейчас уже нет «прорыва» в развитии. Мы привыкли к тому, что имеем уже с IT-технологиями, и пошёл обратный процесс…