Итальянский хирург намерен пересадить человеку голову

Новости Италии. Серхио Канаверо, нейрохирург из Италии, планирует первым в мире трансплантировать голову человека.

Идею по революционной трансплантологии он впервые озвучил в 2013 году. Его метод основывается на успешно проведенной пересадке головы одной обезьяны к телу другой. Обезьяна прожила с новой головой чуть больше недели, но ее иммунная система отвергла чужеродные органы.

Проект операции по пересадке головы Серхио Канаверо намерен озвучить на конференции Американской академии нейрохирургов и ортопедов, которая пройдет в июне в Аннаполисе.

Серхио Канаверо, нейрохирург:

Если общественность не захочет, чтобы я это делал, я не буду. Но если даже люди не хотят, чтобы такие операции проходили в США или в Европе, это не значит, что я не сделаю это где-нибудь в другом месте.

По словам хирурга, процедура пересадки начинается с охлаждения тел пациента и донора до тех пор, пока клетки могут остаться жить без кислорода. После чего отделяются крупные кровеносные сосуды, изымается спинной мозг.

Вены и артерии будут соединены при помощи трубок, а концы спинного мозга планируется «склеить» при помощи полиэтиленгликоля.

По окончании операции человека погрузят в кому примерно на месяц.

Канаверо убежден, что после пробуждения пациент будет чувствовать свое лицо, а в течение года заново научится ходить.

Уникальную операцию нейрохирург из Рима может провести уже в ближайшие два года.