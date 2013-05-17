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Беларусь могут включить в Болонский процесс

17 мая 2013 17:57
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Новости Беларуси. Возможность включения Беларуси в Болонский процесс обсуждают эксперты в Минске.

По мнению представителей Еврокомиссии, для такой интеграции есть все предпосылки: между Евросоюзом и Беларусью уже давно успешно работает ряд программ   в сфере образования и науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франк Петриковский, генеральный директор европейского комитета по образованию и культуре:
Болонский процесс открыт для всех стран. Стремление Беларуси, которая находится в центре Европы, стать его частью, вполне, закономерно.

Сергей Маскевич:
Мы видим в Болонском процессе много полезного. И отдавая безусловный приоритет национальным интересам, мы считаем, что наши университеты – достойные партнеры европейских университетов. Страна готова к участию в Болонском процессе.

# Государственная политика в области образования # Образование # Наука

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