3D-принтер - техника, которая «распечатывает» физически объемные предметы

3D-принтер - это чудо-техника, которая из пластика, гипса, металла или даже шоколада может напечать все, что угодно, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Александр Шавель, инженер по 3D-моделированию:

3D-принтер - это устройство, позволяющее получить реальный физический объект на основе цифровой модели. То есть, когда приходит инженер-конструктор со своей готовой идеей, сделанной в какой-нибудь программе, мы загружаем это оборудование и отдаем уже физически твердотельный объект, который можно уже подержать и повертеть в руках.

В сюжете специалист рассказал и показал как работает это устройство!