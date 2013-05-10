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3D-принтер - техника, которая «распечатывает» физически объемные предметы

10 мая 2013 15:03
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3D-принтер - это чудо-техника, которая из пластика, гипса, металла или даже шоколада может напечать все, что угодно, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Александр Шавель, инженер по 3D-моделированию:
3D-принтер - это устройство, позволяющее получить реальный физический объект на основе цифровой модели. То есть, когда приходит инженер-конструктор со своей готовой идеей, сделанной в какой-нибудь программе, мы загружаем это оборудование и  отдаем уже физически твердотельный объект, который можно уже подержать и повертеть в руках.

В сюжете специалист рассказал и показал как работает это устройство!

# Технологии # Фотофакт # Наука # Александр Шавель

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