Уникальная находка археологов Бреста

Новости Беларуси. Неожиданные результаты раскопок брестских археологов. При проведении реставрационных работ в родовой усадьбе Немцевичей в деревне Скоки исследователи обнаружили фундамент старинного здания.

Находка в прекрасном состоянии, позволит воссоздать усадебно-парковый ансамбль 18 века в первоначальном виде. В его стенах некогда побывали Тадеуш Костюшко, Наполеон Орда и русский имперaтор Александр Третий.

Более чем 200-летняя история, десятки хозяев и назначений. Родовая усадьба Немцевичей в Скоках в разное время была и дворцом, и пионерским лагерем, и просто заброшенным строением. Казалось бы, при такой насыщенной перестройками судьбе здания, новых открытий здесь совершить невозможно. Но находка, которую обнаружили археологи, по-настоящему удивила.

Виталий Пилипович, археолог, преподаватель исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

На самом деле оказалось, что флигель имеет очень большие размеры, нетрадиционные для усадеб такого типа. Флигель имеет ширину 32 метра и длину 8.40. То есть это около 300 квадратов площади.

Недоумение специалистов понятно: согласно документам и сохранившимся изображениям, на этом месте должен был находиться фундамент флигеля размером не более 60 квадратных метров. Начав раскопки, обнаружили: помещение почти в 20 раз больше.

Монеты, пуговицы, и даже нэцкэ - некоторые находки открывают новые страницы истории, но и ставят перед исследователями еще больше вопросов.

Виталий Пилипович, археолог, преподаватель исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Находки, которые вызывают больше всего вопросов это монеты, российские 1731 года, 1737 года, которые были найдены здесь, и они датируются раньше, чем был построена, согласно имеющимся данным, эта усадьба.

Еще 5 лет назад усадебный дом был практически в полном забвении. Сегодня выполнена уже большая часть работ по реставрации внешнего и внутреннего вида. Но планы по восстановлению усадебно-паркового ансамбля гораздо амбициознее.

Владимир Казаков, директор ООО «Реставрацияинвест»:

При формирование усадебного ансамбля сформировалась интересная ось, которая проходила перпендикулярно зданию и шла по аллее в сторону каплицы Немцевичей.

Главное условие для продолжения реставрационных работ — предварительные археологические исследования. А в том, что усадьба Немцевичей хранит еще много тайн, после этой находки можно не сомневаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.