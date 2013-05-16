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Уникальная находка археологов Бреста

16 мая 2013 18:30
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Новости Беларуси. Неожиданные результаты раскопок брестских археологов. При проведении реставрационных работ в родовой усадьбе Немцевичей в деревне Скоки исследователи обнаружили фундамент старинного здания.

Находка в прекрасном состоянии, позволит воссоздать   усадебно-парковый ансамбль 18 века в первоначальном виде. В его стенах некогда побывали Тадеуш Костюшко, Наполеон Орда и русский имперaтор Александр Третий.

Более чем 200-летняя история, десятки хозяев и назначений. Родовая усадьба Немцевичей в Скоках  в разное время была и дворцом,  и пионерским лагерем,  и  просто заброшенным строением. Казалось бы,  при такой насыщенной   перестройками судьбе  здания, новых открытий здесь  совершить невозможно. Но находка, которую обнаружили археологи, по-настоящему  удивила.

Виталий Пилипович, археолог, преподаватель исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
На самом деле оказалось, что флигель имеет очень большие размеры, нетрадиционные для усадеб такого типа. Флигель имеет ширину 32 метра и длину 8.40. То есть это около 300 квадратов площади.

Недоумение специалистов понятно: согласно   документам и  сохранившимся  изображениям, на этом месте должен был находиться фундамент  флигеля размером не более 60 квадратных метров. Начав раскопки,  обнаружили: помещение почти в 20 раз больше.

Монеты,  пуговицы,  и даже  нэцкэ -   некоторые   находки  открывают новые страницы истории, но и ставят перед исследователями еще больше вопросов.

Виталий Пилипович, археолог, преподаватель исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Находки, которые вызывают больше всего вопросов это монеты, российские 1731 года, 1737 года, которые были найдены здесь, и они датируются раньше, чем был построена, согласно  имеющимся данным, эта усадьба.

Еще 5 лет назад усадебный дом был практически в полном забвении. Сегодня выполнена уже большая часть работ по реставрации внешнего и внутреннего вида. Но планы по восстановлению усадебно-паркового ансамбля гораздо амбициознее.

Владимир Казаков, директор ООО «Реставрацияинвест»:
При формирование усадебного ансамбля  сформировалась интересная ось, которая проходила перпендикулярно зданию  и шла по аллее в сторону каплицы  Немцевичей.

Главное условие для продолжения  реставрационных работ — предварительные археологические исследования. А в том, что усадьба Немцевичей хранит еще много тайн, после этой находки можно не сомневаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Достопримечательности Беларуси # Археология # Наука # Владимир Казаков # Виталий Пилипович # ООО «Реставрацияинвест»

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