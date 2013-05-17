Итоги 2013 года покажут уровень качества гибридов сахарной свеклы из Несвижа

Новости Беларуси. Гибриды сахарной свеклы, полученные несвижскими учеными, в этом году отправились в «большое плавание». Культуру рекомендовали для производственного посева и поставили во все хозяйства страны. Это означает, что отечественный сорт выдержал конкуренцию со стороны иностранных фирм, занимающихся сахарной свеклой.

Но насколько оправдано то, что гибрид со знаком «BY» признали перспективным, станет полностью понятно осенью. Тем не менее, у ученых нет сомнений относительно успешности культуры.

За последние два года несвижская селекция вышла на качественно новый и высокий уровень. В этом году получили более 16 тысяч корнеплодов, которые в апреле высадили в поле.

Юрий Чечеткин, заместитель директора по научной работе РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»:

Семена, полученные в благоприятных условиях Италии, доработаны в Польше. В общем, было произведено полторы тысяч посевных единиц, которые успешно были реализованы во всех свеклосеющих хозяйствах Беларуси. Итоги 2013 года покажут, сможем ли мы на равных конкурировать с зарубежными фирмами-производителями семян сахарной свеклы.