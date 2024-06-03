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Бартош: на «Белагро» заключим договор на проектирование и сопровождение двух МТК в Монголии

03 июня 2024 17:57
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Беларусь намерена развивать сотрудничество с Монголией по широкому спектру направлений. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам официальных переговоров в Улан-Баторе. Напомним, в эти дни белорусский лидер находится с государственным визитом в Монголии. Президент этой страны назвал приезд Александра Лукашенко историческим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бартош: на «Белагро» заключим договор на проектирование и сопровождение двух МТК в Монголии-1

Из-за рекордных морозов за прошлую зиму здесь погибло по разным оценкам до 8 миллионов голов скота – 10 % от всего стада. Мы готовы помочь с возведением ферм, причем учитывая местные строительные материалы.

Бартош: на «Белагро» заключим договор на проектирование и сопровождение двух МТК в Монголии-4

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Желание у них есть строить фермы. Мы заключаем, сегодня-завтра подпишем либо на выставке «Белагро» на проектирование и сопровождение двух молочно-товарных комплексов, а также обучение специалистов монгольских для работы на этих комплексах. У нас, в принципе, есть опыт строительства и металлических, и деревянных конструкций, и железобетонных. Поэтому мы спроектируем из тех материалов, которые у них есть.

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# Беларусь-Монголия # Наука # Евгений Пустовой # Сергей Бартош

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