«Приехали посмотреть новые тенденции». Какие темы поднимали на медицинском форуме в Минске?

Андрей Бакулев, региональный директор компании по производству медицинского оборудования:

Новая система. Мы ее сейчас подали на регистрацию, практически выходим на финальный этап, и надеюсь, что она в ближайшее время появится во всех больницах, поликлиниках в Республике Беларусь. Первая задача – это всегда обнаружить какое-то новообразование, прежде чем его описать, а потом удалить – сначала его нужно найти. Соответственно, эта картинка 4K позволяет нам находить образования, которые не видны на плохой технике либо без специальных режимов.