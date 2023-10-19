«Приехали посмотреть новые тенденции». Какие темы поднимали на медицинском форуме в Минске?
Новости Беларуси. Малоинвазивные операции, симуляционное обучение и обмен опытом – Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента принимает международный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания – развитие эндовидеохирургии.
Достижения малоинвазивной хирургии обсудили на международном форуме в Минске.
Андрей Бакулев, региональный директор компании по производству медицинского оборудования:
Новая система. Мы ее сейчас подали на регистрацию, практически выходим на финальный этап, и надеюсь, что она в ближайшее время появится во всех больницах, поликлиниках в Республике Беларусь. Первая задача – это всегда обнаружить какое-то новообразование, прежде чем его описать, а потом удалить – сначала его нужно найти. Соответственно, эта картинка 4K позволяет нам находить образования, которые не видны на плохой технике либо без специальных режимов.
Дмитрий Хлусенков, врач онколог-хирург Витебского областного клинического онкологического диспансера:
Приехали посмотреть новые тенденции, посмотреть, как это делается в условиях этой клиники. Все-таки ведущая, можно сказать, в идеальных условиях. И перенимать опыт, общаться с коллегами, делиться своими каким-то наработками.
Кроме научных докладов, для участников форума подготовили прямые трансляции из операционных центра в формате «живой хирургии». Большое внимание на встрече уделили и симуляционному обучению. Подобные тренажеры-симуляторы высокой степени реалистичности полезны не только начинающим врачам. Опытным хирургам они позволяют проводить «репетиции» сложнейших оперативных вмешательств.