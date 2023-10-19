Прямой эфир

«Приехали посмотреть новые тенденции». Какие темы поднимали на медицинском форуме в Минске?

19 октября 2023 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Малоинвазивные операции, симуляционное обучение и обмен опытом – Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента принимает международный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания – развитие эндовидеохирургии.

Достижения малоинвазивной хирургии обсудили на международном форуме в Минске.

«Приехали посмотреть новые тенденции». Какие темы поднимали на медицинском форуме в Минске?-1

Андрей Бакулев, региональный директор компании по производству медицинского оборудования:
Новая система. Мы ее сейчас подали на регистрацию, практически выходим на финальный этап, и надеюсь, что она в ближайшее время появится во всех больницах, поликлиниках в Республике Беларусь. Первая задача – это всегда обнаружить какое-то новообразование, прежде чем его описать, а потом удалить – сначала его нужно найти. Соответственно, эта картинка 4K позволяет нам находить образования, которые не видны на плохой технике либо без специальных режимов.

«Приехали посмотреть новые тенденции». Какие темы поднимали на медицинском форуме в Минске?-4

Дмитрий Хлусенков, врач онколог-хирург Витебского областного клинического онкологического диспансера:
Приехали посмотреть новые тенденции, посмотреть, как это делается в условиях этой клиники. Все-таки ведущая, можно сказать, в идеальных условиях. И перенимать опыт, общаться с коллегами, делиться своими каким-то наработками.

«Приехали посмотреть новые тенденции». Какие темы поднимали на медицинском форуме в Минске?-7

Кроме научных докладов, для участников форума подготовили прямые трансляции из операционных центра в формате «живой хирургии». Большое внимание на встрече уделили и симуляционному обучению. Подобные тренажеры-симуляторы высокой степени реалистичности полезны не только начинающим врачам. Опытным хирургам они позволяют проводить «репетиции» сложнейших оперативных вмешательств.

# Медицина # Наука # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пройдёт Фестиваль науки. Там покажут новейшие разработки во многих сферах
31 августа 2023 12:31

В Минске пройдёт Фестиваль науки. Там покажут новейшие разработки во многих сферах

Как в БГУ работают над улучшением совместимости органов при пересадке? Пообщались с учёными
24 июля 2023 17:30

Как в БГУ работают над улучшением совместимости органов при пересадке? Пообщались с учёными

Президент Российской академии наук: нейросети будут пронизывать почти все области жизни
26 мая 2023 15:58

Президент Российской академии наук: нейросети будут пронизывать почти все области жизни