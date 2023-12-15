На Солнце 14 декабря произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет

На Солнце 14 декабря наблюдалась самая мощная вспышка за последние шесть лет. Об этом пишет РИА Новости.

Вспышка, произошедшая около 20:00 по московскому времени, была интенсивнее аналогичного явления 17 февраля. Подобные вспышки, последняя из которых была в 2017 году, часто предшествуют магнитным бурям.

Ожидается, что следующая буря произойдет в ближайшую субботу. Во время сильных магнитных бурь люди могут испытывать головную боль, слабость, изменения в давлении и бессонницу из-за замедления капиллярного кровотока и недостатка кислорода в тканях.