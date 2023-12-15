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На Солнце 14 декабря произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет

15 декабря 2023 08:30
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На Солнце 14 декабря  наблюдалась самая мощная вспышка за последние шесть лет. Об этом пишет РИА Новости.

Вспышка, произошедшая около 20:00 по московскому времени, была интенсивнее аналогичного явления 17 февраля. Подобные вспышки, последняя из которых была в 2017 году, часто предшествуют магнитным бурям.

Ожидается, что следующая буря произойдет в ближайшую субботу. Во время сильных магнитных бурь люди могут испытывать головную боль, слабость, изменения в давлении и бессонницу из-за замедления капиллярного кровотока и недостатка кислорода в тканях.

# Природные явления # Наука

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