Юлия Жидкая, победитель проекта «Поющие города 2012»: Белорусского языка не знаю, но учила его специально для конкурса

Новости Беларуси. 8 декабря поздно вечером разрешилась главная музыкально-географическая интрига. В финальном шоу телеканала СТВ самым «поющим городом» страны стали Поставы. С большим отрывом во время зрительского голосования этот город обошел и столицу, и все областные центры. А представила Поставы Юлия Жидкая.

Последние минуты «Поющих городов». Интрига самого географического музыкального шоу страны разрешена. Витебские Поставы признаны самым поющим городом. Ну а главной звездой – вот эта девушка.

В то, что Юля будет самой лучшей среди всех остальных, верилось. Но мало. На кастинги по всей стране приходили тысячи. В свою минуту славы 16-летняя школьница спела хорошо. Но любимчиком жюри не стала. Кроме нее, сильных голосов в Поставах, а по всей стране тем более, было много.

Впрочем, именно песня в Юлином исполнении «Засталася» в сердцах зрителей после финала. Больше пяти тысяч голосов тому подтверждение. Победа – как по нотам.

В Поставы к своей подопечной Виктория Алешко приехала, как только узнала о победе. Вместе с педагогом по вокалу встречали Юлю в местном ДК. Виновница после такого оглушительного успеха приболела. Ангина.

Первыми впечатлениями после победы юная поставская звезда делится в родных стенах. В Доме культуры вокалом она занимается три года. Песню на конкурс готовила здесь же. Кстати, белорусского языка Юля не знает. Пять лет жила в Москве. «Родную мову» пришлось учить экстерном. За две недели.

Юлия Жидкая, победитель проекта «Поющие города» (Поставы):

Выучила, попыталась, и то не до конца. Специально для конкурса. Тяжело, я не понимаю белорусский. И песня еще на белорусском.

В финал Юля прошла лихо. При этом скромно обойдя 19 финалистов. Победу, однако, прочили другим участникам. В фаворитах называли Гошу и Машу из Пинска, Ксению Кубину из Осипович или, например, Катерину Муратову из Березы. То, что окажется всех сильнее, Юля сама не ожидала.

Юлия Жидкая, победитель проекта «Поющие города» (Поставы):

Думала, что выступлю в полуфинале и уйду. А тут еще в финал прошла. Я вообще в шоке.

В шоке и куратор Юли. Вика Олешко вспоминает вечер 8 декабря с волнением. Признается, собственную песню отдала в хорошие руки. Финал смотрела затаив дыхание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Алешко, куратор Юлии Жидкой (Поставы):

Я никого не просила голосовать за нас. То есть когда я увидела, что это ни накрутка, это правда, это происходит с нами, от этого сердце колотилось, слезы наворачивались. Я просто от счастья в восторге.

А репетировали песню, которая взяла за душу всю страну, здесь. Вокальная студия Постав. Сегодня здесь как никогда многолюдно. Вместе с нашей съемочной группой приехала и местная пресса. Все внимание Юле.

Оксана Анатольевна, Юлин педагог, вспоминает, как готовились к «Поющим городам». Песню репетировали с нуля за неделю до финала. Пришлось менять тональность.

Оксана Николаева, педагог по вокалу Юлии Жидкой:

Сразу попасть из Постав на большую сцену – сложно справиться с волнением. И если в полуфинале чувствовалось, особенно в начале песни, что очень переживали, то потом она взяла и спела все.

Впрочем, волноваться теперь уже нечего. Впереди Юлю ждет большая сцена. Наверняка. Ну уж точно – участие в Национальной музыкальной премии. Со своим репертуаром.

А новый поющий город и новую звезду выберут в следующем году. Конкурс обещает стать традиционным.