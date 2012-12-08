Алена Ланская: Кроме меня, в моей жизни круче только Джонни Депп (видео-концерт на СТВ)

Настоящее имя Алена Волошка. Большой успех к ней пришел в 2008 году на Болгарском музыкальном конкурсе «Сарандев», где она получила диплом I степени. В следующем году она завоевала первое место в международном конкурсе «Кубок Европы 2009». Этой весной вышел дебютный альбом певицы, в который вошли песни на русском, белорусском и английском языках. Среди последних достижений артистки — победа в международном конкурсе «Atlantic Breeze-2010», который проходил в США.

Зритель из зала:

Слышала, что вы как-то отказались спеть на бэк-вокале у Алексея Глызина, с кем бы еще вы отказались спеть?

Алена Ланская:

Это действительно правда, был такой случай. К сожалению, я не знала ни одной песни Глызина, поэтому я отказалась. Но я ничего не вижу постыдного в том, чтобы петь на бэк-вокале. Если вдруг меня попросят или пригласят, то почему бы и нет? В белорусском шоу-бизнесе есть такая практика, когда артисты у своего коллеги стоят на бэк-вокале.

Зритель из зала:

Вам льстит, когда вас сравнивают с Натальей Подольской, Валерией или Жанной Фриске?

Алена Ланская:

Ой, не знаю, лучше с Lady Gaga.

Зритель из зала:

Как-то на афишной тумбе с вашим плакатом, я заметила нехорошую фразу, в цензурном виде это прозвучит, как «не очень умный человек». Что бы вы сказали таким вашим поклонникам?

Алена Ланская:

Я в детстве тоже разрисовывала плакаты, поэтому что я могу сказать, молодцы, что обрисовали, мне нравится. Я могу еще подрисовать какие-нибудь рожки там.

Зритель из зала:

Сколько лет вы себе отводите на эстраде?

Алена Ланская:

Я так далеко не задумываюсь. Я привыкла жить будущей неделей, максимум будущим месяцем. Сколько Бог даст, столько и будем на сцене.

Зритель из зала:

Вы работали кассиром в одном из банков Могилева. Недавно я прочитала в газете, что у нас потребность в этой профессии. Артистов у нас на эстраде пруд пруди. Может было бы лучше все-таки, чтоб вы работали в качестве кассира?

Алена Ланская:

Я работала и не стесняюсь этого, даже знаю людей, которые ко мне приходили и получали зарплату. Если жизнь сложится, пойду опять работать кассиром. По крайней мере по образованию я экономист.

Зритель из зала:

Чем вам не угодила ваша настоящая фамилия Волошка?

Алена Ланская:

А кто вам сказал, что это настоящая фамилия?

Зритель из зала:

Мы в интернете прочитали.

Алена Ланская:

Читайте больше интернет.

Зритель из зала:

Чем ваш альбом отличается по качеству и содержанию от миллионов других альбомов такого же стиля?

Алена Ланская:

Во-первых, я свой альбом писала 5 лет вместе с продюсерским центром, во-вторых, в этот альбом включены песни на белорусском, русском и английском языках. Мне хотелось показать то, что я умею. Это был своего рода отчет. Я могу себя показать, как в танцевальной музыке, в евромузыке, так и замечательно могу исполнить песенку «Васильковое небо» на белорусском языке о нашей любимой стране.

Зритель из зала:

Однажды вы сказали, что у Петра Елфимова замечательная харизма — это его продюсер Татьяна Космачева, а какая же тогда у вас харизма?

Алена Ланская:

Я. У меня есть харизма. Я сама вся состою из харизмы, поэтому ну какой мне еще продюсер? У меня есть продюсер — продюсерский центр «Спамаш». Это и есть моя харизма.

Зритель из зала:

Вы на самом деле считаете, что чем чаще вы будете включать звезду, тем чаще вас будут звать куда-то выступить?

Алена Ланская:

Ой, ребята... А где эта звезда, покажите мне ее? Я ее вообще не вижу.

Зритель из зала:

Лучшие артисты продюсерского центра «Спамаш» обычно с удовольствием ругают его, а какие недостатки в нем видите вы?

Алена Ланская:

Я не вижу недостатков в продюсерском центре «Спамаш». Я в этом центре 5 лет, поэтому вижу только одни достоинства.

Зритель из зала:

Вы как-то в интервью сказали, что готовы спеть в бане. Это так вы оцениваете свой профессионализм?

Алена Ланская:

Это, наверное, опять из интернета? Я пою в душе, когда я моюсь в бане, я и в бане пою, когда я делаю прическу, я тоже пою, я всегда пою.

Зритель из зала:

Стали ли вас больше узнавать, после того, как ваше изображение появилось на центральном переходе в метро?

Алена Ланская:

Узнаваемость — это такое понятие... Все в моих руках. Я могу сделать так, что вы меня не узнаете, а могу сделать так, что вы меня будете узнавать везде.

Зритель из зала:

Когда вы смотрите свое выступление по телевизору, слушаете свои песни по радио, вас не пугает будущее и настоящее нашей эстрады?

Алена Ланская:

Вам не нравятся мои песни?

Зритель из зала:

Мне - нет.

Алена Ланская:

Ну тогда, не пугает. Если оценивать мое творчество, то я знаю, что есть люди, которые намного хуже делают это, чем я.

Зритель из зала:

Фраза из интервью: «Мужчины на моем фоне меркнут. Этот мужчина не соответствует артистке». Скажите, есть ли кто-нибудь круче в вашей жизни, кроме вас?

Алена Ланская:

Ой... Джонни Депп.

Зритель из зала:

С какой целью вы пришли на эстраду?

Алена Ланская:

Попеть песен. Вообще мне очень хочется сделать что-то глобальное, у меня много-много планов, много идей, конечно, я не хочу их разглашать. По крайней мере мне хочется, чтоб мои родители, наша белорусская эстрада, может быть, мною гордились.

Зритель из зала:

Зачем выдавать победу в конкурсе в США, про который в мире знает человек 500, за небывалый триумф?

Алена Ланская:

Я ее не выдавала, вы сами ее выдали без меня.

Зритель из зала:

Вы после этого стали более популярны? Или вы это отрицаете?

Алена Ланская:

Я не могу сказать, зрители сами говорят о том, популярна я или нет, поэтому оценивать лично мне свою популярность как-то неправильно.

Зритель из зала:

А как вы считаете, после этого у вас наступил небывалый триумф, или это просто маленькая галочка?

Алена Ланская:

До этого было много конкурсов, и после Америки было еще 2 конкурса. Просто-напросто журналисты акцентировали внимание на этом конкурсе.

Зритель из зала:

В этом году на конкурсе «Молодежь за Союзное государство» по баллам первое место занял Никита Фоминых, а вы заняли четвертое. Каким образом вы оказались на первом месте, и вам дали главный приз?

Алена Ланская:

Победителя не судят, после этого можно говорить, говорить и говорить. Есть телесъемки. Я лично снимала весь конкурс и могу реально оценить, кто был сильнее. Я думаю, что подставлять под сомнение решение жюри - неправильно. Тем более, когда председателем жюри был Сергей Избаш, заслуженный артист России.

Нина Богданова:

Я как очевидец этого конкурса, могу сказать, что Алена Ланская была сильнейшая, а Никита Фоминых занял второе место. Но интересно, видишь как...

Алена Ланская:

Раз это так, пусть говорят!

Дмитрий Вранегль:

Как вы думаете, кто победит: Вилли Токарев или вы?

Алена Ланская:

Дружба.