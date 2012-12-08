Алена Ланская: Кроме меня, в моей жизни круче только Джонни Депп (видео-концерт на СТВ)

Зритель из зала:
Слышала, что вы как-то отказались спеть на бэк-вокале у Алексея Глызина, с кем бы еще вы отказались спеть?
Алена Ланская:
Это действительно правда, был такой случай. К сожалению, я не знала ни одной песни Глызина, поэтому я отказалась. Но я ничего не вижу постыдного в том, чтобы петь на бэк-вокале. Если вдруг меня попросят или пригласят, то почему бы и нет? В белорусском шоу-бизнесе есть такая практика, когда артисты у своего коллеги стоят на бэк-вокале.
Зритель из зала:
Вам льстит, когда вас сравнивают с Натальей Подольской, Валерией или Жанной Фриске?
Алена Ланская:
Ой, не знаю, лучше с Lady Gaga.
Зритель из зала:
Как-то на афишной тумбе с вашим плакатом, я заметила нехорошую фразу, в цензурном виде это прозвучит, как «не очень умный человек». Что бы вы сказали таким вашим поклонникам?
Алена Ланская:
Я в детстве тоже разрисовывала плакаты, поэтому что я могу сказать, молодцы, что обрисовали, мне нравится. Я могу еще подрисовать какие-нибудь рожки там.
Зритель из зала:
Сколько лет вы себе отводите на эстраде?
Алена Ланская:
Я так далеко не задумываюсь. Я привыкла жить будущей неделей, максимум будущим месяцем. Сколько Бог даст, столько и будем на сцене.
Зритель из зала:
Вы работали кассиром в одном из банков Могилева. Недавно я прочитала в газете, что у нас потребность в этой профессии. Артистов у нас на эстраде пруд пруди. Может было бы лучше все-таки, чтоб вы работали в качестве кассира?
Алена Ланская:
Я работала и не стесняюсь этого, даже знаю людей, которые ко мне приходили и получали зарплату. Если жизнь сложится, пойду опять работать кассиром. По крайней мере по образованию я экономист.
Зритель из зала:
Чем вам не угодила ваша настоящая фамилия Волошка?
Алена Ланская:
А кто вам сказал, что это настоящая фамилия?
Зритель из зала:
Мы в интернете прочитали.
Алена Ланская:
Читайте больше интернет.
Зритель из зала:
Чем ваш альбом отличается по качеству и содержанию от миллионов других альбомов такого же стиля?
Алена Ланская:
Во-первых, я свой альбом писала 5 лет вместе с продюсерским центром, во-вторых, в этот альбом включены песни на белорусском, русском и английском языках. Мне хотелось показать то, что я умею. Это был своего рода отчет. Я могу себя показать, как в танцевальной музыке, в евромузыке, так и замечательно могу исполнить песенку «Васильковое небо» на белорусском языке о нашей любимой стране.
Зритель из зала:
Однажды вы сказали, что у Петра Елфимова замечательная харизма — это его продюсер Татьяна Космачева, а какая же тогда у вас харизма?
Алена Ланская:
Я. У меня есть харизма. Я сама вся состою из харизмы, поэтому ну какой мне еще продюсер? У меня есть продюсер — продюсерский центр «Спамаш». Это и есть моя харизма.
Зритель из зала:
Вы на самом деле считаете, что чем чаще вы будете включать звезду, тем чаще вас будут звать куда-то выступить?
Алена Ланская:
Ой, ребята... А где эта звезда, покажите мне ее? Я ее вообще не вижу.
Зритель из зала:
Лучшие артисты продюсерского центра «Спамаш» обычно с удовольствием ругают его, а какие недостатки в нем видите вы?
Алена Ланская:
Я не вижу недостатков в продюсерском центре «Спамаш». Я в этом центре 5 лет, поэтому вижу только одни достоинства.
Зритель из зала:
Вы как-то в интервью сказали, что готовы спеть в бане. Это так вы оцениваете свой профессионализм?
Алена Ланская:
Это, наверное, опять из интернета? Я пою в душе, когда я моюсь в бане, я и в бане пою, когда я делаю прическу, я тоже пою, я всегда пою.
Зритель из зала:
Стали ли вас больше узнавать, после того, как ваше изображение появилось на центральном переходе в метро?
Алена Ланская:
Узнаваемость — это такое понятие... Все в моих руках. Я могу сделать так, что вы меня не узнаете, а могу сделать так, что вы меня будете узнавать везде.
Зритель из зала:
Когда вы смотрите свое выступление по телевизору, слушаете свои песни по радио, вас не пугает будущее и настоящее нашей эстрады?
Алена Ланская:
Вам не нравятся мои песни?
Зритель из зала:
Мне - нет.
Алена Ланская:
Ну тогда, не пугает. Если оценивать мое творчество, то я знаю, что есть люди, которые намного хуже делают это, чем я.
Зритель из зала:
Фраза из интервью: «Мужчины на моем фоне меркнут. Этот мужчина не соответствует артистке». Скажите, есть ли кто-нибудь круче в вашей жизни, кроме вас?
Алена Ланская:
Ой... Джонни Депп.
Зритель из зала:
С какой целью вы пришли на эстраду?
Алена Ланская:
Попеть песен. Вообще мне очень хочется сделать что-то глобальное, у меня много-много планов, много идей, конечно, я не хочу их разглашать. По крайней мере мне хочется, чтоб мои родители, наша белорусская эстрада, может быть, мною гордились.
Зритель из зала:
Зачем выдавать победу в конкурсе в США, про который в мире знает человек 500, за небывалый триумф?
Алена Ланская:
Я ее не выдавала, вы сами ее выдали без меня.
Зритель из зала:
Вы после этого стали более популярны? Или вы это отрицаете?
Алена Ланская:
Я не могу сказать, зрители сами говорят о том, популярна я или нет, поэтому оценивать лично мне свою популярность как-то неправильно.
Зритель из зала:
А как вы считаете, после этого у вас наступил небывалый триумф, или это просто маленькая галочка?
Алена Ланская:
До этого было много конкурсов, и после Америки было еще 2 конкурса. Просто-напросто журналисты акцентировали внимание на этом конкурсе.
Зритель из зала:
В этом году на конкурсе «Молодежь за Союзное государство» по баллам первое место занял Никита Фоминых, а вы заняли четвертое. Каким образом вы оказались на первом месте, и вам дали главный приз?
Алена Ланская:
Победителя не судят, после этого можно говорить, говорить и говорить. Есть телесъемки. Я лично снимала весь конкурс и могу реально оценить, кто был сильнее. Я думаю, что подставлять под сомнение решение жюри - неправильно. Тем более, когда председателем жюри был Сергей Избаш, заслуженный артист России.
Нина Богданова:
Я как очевидец этого конкурса, могу сказать, что Алена Ланская была сильнейшая, а Никита Фоминых занял второе место. Но интересно, видишь как...
Алена Ланская:
Раз это так, пусть говорят!
Дмитрий Вранегль:
Как вы думаете, кто победит: Вилли Токарев или вы?
Алена Ланская:
Дружба.