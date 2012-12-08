Евровидение-2013. Алена Ланская представит Беларусь на Евровидении-2013 в Швеции

Новости Беларуси. Алена Ланская объявлена победителем национального отбора на Евровидение-2013. Певица выступила на конкурсе с песней «Rhythm of Love».

Как признается Ланская, год был довольно сложным для нее. Все мы помним участие Алены в Национальном отборочном туре Международного конкурса песни «Евровидение-2012» и то, как ей пришлось в последний момент уступить дорогу группе «Лайтсаунд». Но сегодня, несмотря на это, певица вновь «вступила в бой» и отстаивала право участия в «Евровидении-2013» от Беларуси, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алена Ланская, народная артистка Республики Беларусь:

Я являюсь поклонником «Евровидения» уже давно. Я еще помню, когда я в детстве смотрела выступления. Моя любимая песня была «№1» в исполнении Елены Папаризу (третье место в 2001 году). После этого Филипп Киркоров ее перепел и сделал песню «Я за тебя умру».

Поэтому это уже, наверное, просто мечта детства, к которой я иду. Я надеюсь, что рано или поздно я к ней приду.

Воспоминания переносят Алену в те годы, когда она, еще совсем юная девочка, узнает, что ее приняли в продюсерский центр и ей предстоит покинуть родной Могилев.

Вместе с Иваном Буслаем (он тоже оказался в числе принятых) Ланская приезжает в Минск. Столица встречает своей бешеной скоростью (на взгляд вновь прибывших) и быстрыми ритмами жизни.

Алена Ланская, народная артистка Республики Беларусь:

Этот жетон, потом бросаешь его и с замиранием сердца проходишь через турникет. А вдруг он тебя сейчас зажмет. А потом мимо проносится электричка, и ощущение быстрой езды я помню до сих пор, потому что в Могилеве не было метро и, к сожалению, я никогда не сталкивалась. Поэтому для нас с Иваном Буслаем, а мы вместе с ним тогда приехали, было неожиданно.

Очень тяжело было расставаться с городом, родными, близкими, потому что ты 19 лет прожил с ними, но в то же время было захватывающе, потому что ты ожидал чего-то нового, что что-то должно было произойти. И это ощущение было.

Предчувствие девушки сбылось. Она полюбила Минск всей душой. И чего только не добилась за эти годы: сегодня Алена Ланская – заслуженная артистка Республики Беларусь, победитель и обладатель первых премий многих международных песенных конкурсов и фестивалей.

Алена Ланская, народная артистка Республики Беларусь:

Лауреат радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі», Первый национальный телеканал белорусского радио присудил мне звание «Прорыв года» в 2009 году. Еще у меня дома «Золотое ухо» от «Альфа-радио».

Алена занимается музыкой с юных лет. В школьные годы пела в хоре, а также выступала сольно и в составе разных творческих коллективов, постоянно участвовала в песенных конкурсах. «Это гены, – смеется Ланская. Моя семья всегда была музыкальной!»

Алена Ланская, народная артистка Республики Беларусь:

Мой отец, чтобы покорить сердце моей матери, сочинил для нее песню. Таким образом потом создалась семья. Поэтому, как видите, музыка у нас всегда была. Отец всегда играл на гитаре. Семейные праздники проходили с гитарой, с песней.

Стоит отметить, что этот год выдался творчески насыщенным и ярким для певицы.

Алена Ланская, народная артистка Республики Беларусь:

Я начала работу над своим первым англоязычным сольным альбомом европейского уровня. Мы уже практически завершили работу над ним, осталось оформление. Я надеюсь, что в ближайшее время мои поклонники услышат его.

Я сняла клип на песню «Одинокие сердца» совместно с одним телеканалом. Это был подарок Президента в рамках проекта «Еврофест», который состоялся в этом году. Всем пятерым участникам финала был преподнесен такой подарок. Особая благодарность, потому что клип получился очень красивый и замечательный.

Алена Ланская, народная артистка Республики Беларусь:

Сейчас вам крупно повезло, что вы выловили меня в моем графике, потому что круглосуточно идут репетиции, мы шьем наряд, работаем над постановкой, делаем декорации. Все в процессе, еще дорабатывается, конечно, отсматривается. Надеюсь, что в любом случае мой номер запомнится.

Нужно верить в себя и идти, никогда не сдаваться. Тем более я по своей натуре боец, поэтому я иду. Терпение и труд все перетрут. И рано или поздно, я думаю, что награда ждет где-то там высоко, впереди.