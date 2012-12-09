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Зрители СТВ назвали Поставы - самым поющим городом страны!

09 декабря 2012 13:30
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Новости Беларуси. В стране подвели итоги народного музыкального конкурса «Поющие города».  Звание самого поющего города страны досталось Поставам! Победителя  выбрали путём народного голосования в эфире СТВ.

Борьба была жаркой. Поступило более 25 тысяч звонков. Интрига сохранялась до самого конца. И все же с отрывом в несколько сотен голосов Поставы вырвались в лидеры. За город проголосовали 5,5 тысяч человек.

Юлия Жидкая, победитель проекта «Поющие города» (Поставы):
Не знала. Думала, что выступлю в полуфинале и уйду. А тут еще в финал прошла. Я вообще в шоке.

Виктория Алешко, куратор Юлии Жидких (Поставы):
Я никого не просила голосовать за нас. То есть когда я увидела, что это не накрутка, это правда, это происходит с нами, от этого сердце колотилось, слезы наворачивались. Я просто от счастья в восторге.

Всю осень проходили кастинги. За это время организаторы объездили  города от районных центров до столицы, и выбрали сотню самых талантливых исполнителей. В каждом из полуфиналов на сцену вышли участники от 21 города. Из них профессиональное жюри выбрало по 10. 9 декабря в эфире СТВ зрители увидели финал проекта «Поющие города».

Голосование было жарким. Интрига сохранялась до самого конца. Смотрите на график!

 

Зрители СТВ назвали Поставы - самым поющим городом страны!-1

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014 # «Поющие города». Полуфиналы и финал

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