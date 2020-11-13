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«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»

13 ноября 2020 09:26
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У мечты есть приятная особенность – сбываться. Доказывает это на деле 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева, творческой биографии которой запросто могут позавидовать уже состоявшиеся артисты. За плечами хрупкой девочки около 30 Гран-при и крупнейшие вокальные проекты. Несмотря на юный возраст, Арина свободно чувствует себя перед камерой и совершенно не боится давать интервью.

Арина Пехтерева, представительница Беларуси на детском конкурсе «Евровидение»:
Я сама была такой артистичной девочкой. В детском садике участвовала в каждом номере. Я помню, на одном концерте меня не поставили в один номер, я очень сильно расстроилась. Я уже была такой, мне уже нравилось выступать, показывать себя на сцене.

Я пошла на вокал, когда пошла в школу. Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети» в России, «Голос. Дети» в Украине. Мы все время занимались, у нас даже было такое, что мы репетировали с утра до вечера.

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»-1

Самой большой мечтой Арины всегда был конкурс «Евровидение», отбор которого она штурмовала трижды, но безуспешно. Однако 2020 год для исполнительницы стал счастливым – удача улыбнулась, когда ее совсем не ждали.

Арина Пехтерева:
Я знала, что «Евровидение» это, наверное, самый большой проект, и я просто мечтала о нем с детства и все время шла именно к нему. Было необычно в этом году, у нас не было десяток и вообще отбора, нам позвонили, сказали: «Приезжайте, пожалуйста, в Минск». Мы приехали... Не знаем, что будет вообще. И тут нам сообщают, что мы будем представителями от Беларуси на детском «Евровидении». Я, конечно, была счастлива.

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»-4

В связи с эпидемиологической ситуацией детский конкурс пройдет иначе: в эфире прозвучат заранее записанные композиции. Такое решение было принято из соображений безопасности.

Арина Пехтерева:
В этом году все пройдет немного необычно, все будет в режиме онлайн, то есть мы, к сожалению, никуда не поедем. Очень красивая сцена, вы все увидите 29 ноября.

Кстати, в этом году белорусы тоже могут голосовать за Беларусь, с 26 ноября все могут голосовать. К сожалению, мы не пообщаемся с конкурсантами и не почувствуем всю эту атмосферу за кулисами. Но как-то мы все равно пытаемся разговаривать с участниками, мы переписываемся, делаем прямой эфир, потому что мы хотим общаться. Я надеюсь, что мы еще как-то вживую все встретимся и пообщаемся, потому что очень интересно.

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»-7

Композиция, с которой Арина представит Беларусь на конкурсе, называется «Пришельцы», она была написана в начале пандемии. К слову, песня и посвящена коронавирусу, его влиянию на жизнь людей всего мира. Специально для детского «Евровидения» была записана и англоязычная версия трека.

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»-10

Даниил Забелло, автор песни:
Мы ее начали создавать весной общими усилиями. Одна голова хорошо, а три еще лучше. Нашли общую концепцию. Над песней работала большая группа. Первая это, конечно, наша звездочка Арина, сестра Арины Инара она двигатель прогресса самый главный такой. Денис Маненок аранжировка. Преподаватель, которая сделала Инару, направляет ее это Татьяна Галиновская, учитель с большим опытом.

Мы нацелены только на победу. У нас все для этого есть: харизма, талант, прекрасные вокальные данные, характер. Беларусь вперед!

«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»-13

«Евровидение» – это стартовая площадка, которая может дать путевку в мир большой музыки.

# Музыка # Арина Пехтерева # Вера Позняк # Фотофакт # Белорусские исполнители

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