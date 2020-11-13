«Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети». О чём песня представительницы Беларуси на «Детском Евровидении-2020»

У мечты есть приятная особенность – сбываться. Доказывает это на деле 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева, творческой биографии которой запросто могут позавидовать уже состоявшиеся артисты. За плечами хрупкой девочки около 30 Гран-при и крупнейшие вокальные проекты. Несмотря на юный возраст, Арина свободно чувствует себя перед камерой и совершенно не боится давать интервью. Арина Пехтерева, представительница Беларуси на детском конкурсе «Евровидение»:

Я сама была такой артистичной девочкой. В детском садике участвовала в каждом номере. Я помню, на одном концерте меня не поставили в один номер, я очень сильно расстроилась. Я уже была такой, мне уже нравилось выступать, показывать себя на сцене. Я пошла на вокал, когда пошла в школу. Я была на многих больших проектах: «Новая волна», «Голос. Дети» в России, «Голос. Дети» в Украине. Мы все время занимались, у нас даже было такое, что мы репетировали с утра до вечера.

Самой большой мечтой Арины всегда был конкурс «Евровидение», отбор которого она штурмовала трижды, но безуспешно. Однако 2020 год для исполнительницы стал счастливым – удача улыбнулась, когда ее совсем не ждали. Арина Пехтерева:

Я знала, что «Евровидение» – это, наверное, самый большой проект, и я просто мечтала о нем с детства и все время шла именно к нему. Было необычно в этом году, у нас не было десяток и вообще отбора, нам позвонили, сказали: «Приезжайте, пожалуйста, в Минск». Мы приехали... Не знаем, что будет вообще. И тут нам сообщают, что мы будем представителями от Беларуси на детском «Евровидении». Я, конечно, была счастлива.

В связи с эпидемиологической ситуацией детский конкурс пройдет иначе: в эфире прозвучат заранее записанные композиции. Такое решение было принято из соображений безопасности. Арина Пехтерева:

В этом году все пройдет немного необычно, все будет в режиме онлайн, то есть мы, к сожалению, никуда не поедем. Очень красивая сцена, вы все увидите 29 ноября. Кстати, в этом году белорусы тоже могут голосовать за Беларусь, с 26 ноября все могут голосовать. К сожалению, мы не пообщаемся с конкурсантами и не почувствуем всю эту атмосферу за кулисами. Но как-то мы все равно пытаемся разговаривать с участниками, мы переписываемся, делаем прямой эфир, потому что мы хотим общаться. Я надеюсь, что мы еще как-то вживую все встретимся и пообщаемся, потому что очень интересно.

Композиция, с которой Арина представит Беларусь на конкурсе, называется «Пришельцы», она была написана в начале пандемии. К слову, песня и посвящена коронавирусу, его влиянию на жизнь людей всего мира. Специально для детского «Евровидения» была записана и англоязычная версия трека.

Даниил Забелло, автор песни:

Мы ее начали создавать весной общими усилиями. Одна голова хорошо, а три еще лучше. Нашли общую концепцию. Над песней работала большая группа. Первая – это, конечно, наша звездочка Арина, сестра Арины – Инара – она двигатель прогресса самый главный такой. Денис Маненок – аранжировка. Преподаватель, которая сделала Инару, направляет ее – это Татьяна Галиновская, учитель с большим опытом. Мы нацелены только на победу. У нас все для этого есть: харизма, талант, прекрасные вокальные данные, характер. Беларусь вперед!